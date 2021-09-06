  • BIST 1.473,110
  • Altın 485,15
  • Dolar 8,2650
  • Euro 9,7850
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

CTP: Derhal istifa edin!

» »
Halkın derdi ekmek, azınlık hükümetinin derdi kurultay! Derhal istifa edin!
CTP: Derhal istifa edin!

İşte açıklama;

Göreve başladığı günden itibaren “Hayatı ucuzlatacağız, pandemi ile mücadelede dünyada ilk 5’teyiz” diyen Azınlık Hükümeti’nin ülkemizi karanlığa sürüklemekten başka bir şey yapmadığı apaçık ortadadır. Verdiği sözleri tutmadığı gibi, başta sağlık olmak üzere hayatın her alanında kaosa, belirsizliğe ve yıkıma yol açmaktadır.

Türk Lirası sürekli değer kaybetmekte, ekonomi daralmakta, enflasyon tırmanmakta, alım gücü gerilemekte, halk yokluğa ve sefalete sürüklenmektedir. Hükümetse plansız, programsız icraatlarıyla, yaptığı açıklamalarla insanımızla dalga geçmekten ve popülizmden bir adım öteye gidememektedir. Dokuz aydır akaryakıt ihalesini tamamlayamayan, borçlanarak ihalesiz akaryakıt almaya devam eden, işçi ve işveren temsilcilerinin anlaşmasına rağmen asgari ücreti belirleyemeyen Azınlık Hükümeti, beceriksizliğine her gün bir yenisini eklemektedir. İnsanımız evine ekmek götürmek derdindeyken, Azınlık Hükümeti’nin büyük ortağının tek derdi ise kurultaydır. Özelde makam, genelde ise kurultay uğruna çocuklarımızın geleceğini karartmaya ve gençlerimizi gelecek belirsizliğine sürükleyenler elbette bir gün hesap verecektir. Özel sektörü ve özel sektör çalışanını açlığa mahkum eden, ekonomik çarkların dönmesi için hiçbir adım atmayan ve buna bağlı olarak da maliyeyi iflasa sürükleyen Azınlık Hükümeti, Kıbrıs Türk toplumunun başına gelmiş en büyük felakettir.

Bir ülkenin en önemli unsurlarından eğitim ve sağlık konularında da sınıfta kalan Azınlık Hükümeti, plan, program yapmadan, Covid-19’la ilgili hiçbir önlem almadan, ilgili paydaşlarla ortak zeminde buluşamadan yüz yüze eğitime geçileceğini söylemekte, ailelerin ve öğrencilerin endişelerine rağmen umursamaz tavırlarını sürdürmeye devam etmektedir.

Azınlık Hükümeti’nin iyi olduğu tek konu ise yandaş atamaları, münhalsiz ve sınavsız istihdamlarla yeni vatandaşlıklardır. Göreve geldiği günden itibaren keyfi bir şekilde vatandaşlık vermeye devam etmekte, gençlerin gelecek belirsizliği yaşadığı dönemde bile yandaş atamalarını sürdürmektedir.

Ekonomiyi, sağlığı, eğitimi, elektriği yönetemeyen beceriksiz hükümette biraz olsun yurt sevgisi varsa, bugün hemen istifa etmelidir.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, gençlerimizin göç etmek zorunda kalmaması, beceriksiz, ne yaptığını bilmeyen sözde hükümetin çökerttiği ekonomiyi, turizmi, sağlık ve eğitimi sürdürülebilir, nitelikli bir yapıya kavuşturmak ve ülkemizi yeniden insanca yaşanır hale getirebilmek için iktidara taliptir. Başıboş, beceriksiz ve halkı umursamayan Azınlık Hükümeti bir an önce istifa etmeli ve erken seçimin önünü açmalıdır.

 

Cumhuriyetçi Türk Partisi

06.09.2021

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu Toplantısı Sona Erdi06 Eylül 2021 Pazartesi 14:41
  • KOOP-SEN'den uyarı grevi!06 Eylül 2021 Pazartesi 14:41
  • Cumhurbaşkanı Tatar’a Kütahya’da “Fahri Doktora” unvanı verildi06 Eylül 2021 Pazartesi 14:39
  • Antijen testleri yarından itibaren eczanelerde ücretli olarak yapılacak06 Eylül 2021 Pazartesi 13:22
  • Denizler Mavi Kalsın İnisiyatifi: Acil durum planları oluşturulmalı06 Eylül 2021 Pazartesi 12:58
  • 2 vekilden 1 vekile düşen Arıklı: Seçime en hazır partiyiz!06 Eylül 2021 Pazartesi 12:46
  • Türkiye'de Atatürk büstüne saldırmıştı… İlk duruşmada tahliye oldu06 Eylül 2021 Pazartesi 12:43
  • Napolyon’un yeni şapkası ortaya çıktı: DNA kanıtları var06 Eylül 2021 Pazartesi 12:26
  • Afganistan'daki Hindu ve Sih azınlıklar ülkeyi terk etmek istemiyor06 Eylül 2021 Pazartesi 12:22
  • Son 1 haftada 18 yangın meydana geldi06 Eylül 2021 Pazartesi 12:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti