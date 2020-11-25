CTP – DP görüşmesi tamamlandı... Fikri Ataoğlu: “DP olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız…”

CTP heyeti hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde DP’yi ziyaret etti. Görüşme sonrasında yapılan açıklamalarda DP’nin ve diğer siyasi partilerin elini taşın altına koyması gerektiği ifade edildi.

ERHÜRMAN: “OLUMLU VE VERİMLİ BİR GÖRÜŞME OLDU”

CTP Genel Başkanı Erhürman, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’na ve heyetine teşekkürleri sundu.

Erhürman, görüşmenin olumlu ve verimli geçtiğini ifade ederek, “Aşağı yukarı aynı görüşler sahip olduğumuzu ve fikir ayrılığımız olmadığını da ifade edebiliriz” dedi.

Tufan Erhürman, DP ile birlikte çalışabileceklerine dair bir fikir birliği olduğunu da aktardı.

Siyasi partiler ile görüşmesi süresince partilere ilkeler ile ilgili bir ön taslak sunduğunu da tekrar hatırlatan Erhürman, söz konusu ilkelerin açıklamasını YDP ile görüşmesinin ardından yapacağını da açıkladı.

ATAOĞLU: “ORTAYA KOYULAN İLKELER MEMLEKETİN HAYRINADIR…”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, CTP ve heyeti ile yaptığı görüşmenin ardından Erhürman’a kolaylıklar diledi.

Ataoğlu, geçmişten günümüze kadar bir takım alternatif hükümet modelleri olduğunu ve alternatif hükümet modelleri çerçevesinde bir hükümet modeli oluşması gerektiğini belirtti.

Erhürman’ın siyasi partilere sunduğu ilkelerin memleketin menfaatine ve hayrına olduğuna dikkat çeken Ataoğlu, “DP olarak elimizi taşın altına koyacağız, bütün siyasi partiler de elini taşın altına koyarak ülkenin ve insanın beklentisini karşılayacaktır…” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu, alınacak sonuç ne olursa olsun “vatanımızın hayrına oldun…” dedi.

Erhürman ve heyeti, Demokrat Parti (DP) ile görüşmesinin ardından, saat 13.00’da Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile görüşecek.

CTP heyeti dün sırasıyla UBP, HP ve TDP ile bir araya gelmişti.