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CTP: Eğitim plansız-programsız kaderiyle baş başa bırakılmıştır

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CTP: Eğitim plansız-programsız kaderiyle baş başa bırakılmıştır
CTP: Eğitim plansız-programsız kaderiyle baş başa bırakılmıştır

İşte açıklama;
Yeni eğitim döneminin başlamasına sayılı günler kalmış olmasına rağmen, okullardaki olumsuz koşullar ve sorunlar devam etmektedir. Eğitim sistemimizde yaşanan sorunlara yönelik etkin, verimli ve tüm boyutlarıyla planlanmış-programlanmış bütünlüklü bir hazırlık sürecinin başlamamış olması Kıbrıs Türk halkını kaygılandırmaktadır. Sağlıklı ve güvenli eğitim yapabilmek adına okul binalarının ve alt yapılarının ciddi boyutlarda güçlendirilmesi gerektiği herkes tarafından bilinmesine rağmen hiçbir adım atılmaması, hükümet ettiğini iddia edenlerin gailesiz olduğunu açıkça gözler önüne sermektedir. Haftanın iki gününde tam gün eğitme geçileceği iddia edilirken, söz konusu durumla ilgili en ufak çalışma yapılmaması, başka sorunların çıkabileceğini akla getirmektedir.

 

RİSKLİ OKULLARLA İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILMAMIŞTIR

Kullanılması ciddi risk içeren okul binaları için güçlendirilme ve/veya yeniden yapılması öngörülen çalışmaların tamamlanmaması ve bu konuda planlama olmaması, halkta ciddi endişeler yaratmaktadır. Bina güvenliğinin ciddi riskler içerdiği 2023-2024 öğretim yılında sınıf içerisinde ders yapılmayan Namık Kemal Lisesi, Geçitkale Cumhuriyet Lisesi ve Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde 2023-2024 öğretim yılı için hangi bakım-onarım çalışmalarının yapıldığı da büyük bir soru işaretiyken, ne gibi tedbirler alındığını hükümet ettiğini iddia edenlerin açıklaması gerekmektedir. 2023-2024 öğretim yılında tüm eğitim kademelerde haftanın 2 günü “Tam Gün Eğitime” geçileceği yönünde açıklamalar yapılırken, okulların alt yapısıyla ilgili çalışmaların tamamlanmaması ise açıklamaların sadece “göstermelik” olduğunu gözler önüne sermektedir.

 

PLANLAMA TAMAMEN TERK EDİLMİŞTİR

“Tam Gün Eğitim” uygulaması ile birlikte öğrencilerin haftanın 2 gününde öğlen beslemelerini okullarında almaları gerektiği gerçeğinden hareketle özellikle ekonomik açıdan güçsüz durumda olan ailelerin çocuklarına yönelik herhangi bir destek ve/veya düzenleme öngörüsünün olup olmadığı ise ayrı bir soru işaretidir.

Tüm eğitim kademelerinde haftanın 2 günü “Tam Gün Eğitim” yapılması, doğal olarak öğretmen kadrosunun da artırılmasını gündeme getirecektir. Yeni eğitim yılı için hangi alanlarda kaç öğrenme ihtiyaç duyulduğuyla ilgili bir açıklama olmazken, tüm öğretmen ihtiyaçlarının karşılanması için her hangi bir çalışma da yapılmamıştır.

Yeni eğitim yılı için hangi kademede kaç okul yöneticisine ihtiyaç duyulduğu da bilinmemektedir. İhtiyaç duyulan kademelerdeki okul yöneticilerinin eksiksiz bir biçimde tamamlanması için gerekli planlama da yapılmamıştır. Okulların temizliğini sağlayan okul çalışanlarıyla yaşanan sorunlar nedeniyle geçtiğimiz yıl okullarımızda sağlıksız sınıflar ve ciddi boyutlarda olumsuz hijyen koşullarını içeren okul ortamları ortaya çıkmıştır. 2023-2024 öğretim yılı için bu yıl aynı durumun yaşanmaması için gerekli düzenlemelerin de hayata geçirilmediği görülmektedir.

Özellikle haftanın 2 günü yapılacak “Tam Gün Eğitim” uygulamasında ivedi ihtiyaç duyulacak “okul sekreteri”, “hademe” ve “teknik personel” gibi insan kaynakları ihtiyaçlarının giderilmesi için de herhangi bir adım atılmamıştır.

 

TÜRKÇE DESTEK PROGRAMLARINDAN YOKSUN BİR YILA DAHA GİRİLİYOR

Anadili Türkçe olmayan yabancı uyruklu öğrencilere yönelik herhangi bir düzenleme ve/veya destek programının olmaması geçtiğimiz öğretim yılında okullarımızda yaşanan en önemli sorunlardan başında gelmekteydi.

Bu konuda 2023-2024 öğretim yılı için farklı bir düzenlemenin olup olmayacağı da büyük bir soru işaretidir. Ekim 2022’de Cumhuriyet Meclisi’nde Oybirliği ile kabul olunan “Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasası” kapsamında çıkartılması gereken tüzükler yeni eğitim yılı öncesinde tamamlanıp yürürlüğe girip girmeyeceği de henüz bilinmezliğini korumaktadır.

Hükümet ettiğini iddia edenler, her konuda olduğu gibi eğitim alanında da ülkeyi çıkmaza sürüklemektedir. Plansız ve programsız, eğitimi kaderiyle baş başa bırakan “yetkililer” çocukların geleceğiyle oynamaktadır.

CTP başta tam gün eğitim olmak üzere, eğitimle ilgili her politikasını hayata geçirmek için şimdiden çalışmalara başlamıştır. CTP iktidara geldiği zaman eğitim rayına oturtulacak ve planlı-programlı, süreç içerisinde eğitimdeki tüm hedeflerini gerçekleştirecektir.

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