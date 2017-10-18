CTP, Ercan konusunda soruşturma önergesi veriyor

CTP’li vekillerin aynı gün saat 11.00’de Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonu’nda basın toplantısı düzenleyeceği de bildirildi.
Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, soruşturma önergesi geçtiğimiz hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen ve Ercan Havaalanı'nın işletme haklarının devredilmesi ve sonrasında yaşanan süreci içeren Meclis Araştırma Komitesi raporu ışığında sunulacak.
CTP Genel Başkanı Lefkoşa Milletvekili Tufan Erhürman, geçtiğimiz hafta Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, soruşturma önergelerinin Meclis çoğunluğu tarafından kabul edilmemesi durumunda polise başvuracaklarını, devleti zarara uğratanların yargılanmasını talep edeceklerini kaydetmişti.
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