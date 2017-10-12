CTP Erken Seçim için 7 Ocak tarihini önerdi

CTP Erken Seçim için 7 Ocak tarihini önerdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, erken seçim için “7 Ocak 2018 Pazar” gününü önerdi.

Erhürman, BRT’de katıldığı programda Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün yaptığı tarih belirle çağrısına 7 Ocak önerisiyle yanıt verdi.

“Madem ki tarih istiyor, işte söylüyoruz. 7 Ocak’ta erken seçime gidelim. Halk bu hükümetten kurtulsun çünkü bir gün bile tahammülü kalmamıştır” diyen Erhürman, Mecis komitesinde görüşülen Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nın bir an önce tamamlanmasını ve hükümetin seçim için süreci başlatmasını istediklerini söyledi.

Erhürman, yaptıkları çalışmada 24 Aralık’ın seçim tarihi olabileceğini saptadıklarını ancak yeni yıl nedeniyle 7 Ocak’ın daha uygun olacağına karar verdiklerini anlattı.

Erhürman, 7 Ocak 2018 tarihini UBP önermez ise kendilerinin önereceğini kaydederek “Başbakan Özgürgün buyursun samimiyetini ispat etsin” dedi.

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