CTP erken seçim tarihi için Aralık dedi

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP'nin erken seçim tarihinin hazır olduğunu açıklayarak, Meclis'e önerge sunacaklarını söyledi. Akansoy, Başbakan Üstel'in ifadeleri doğrultusunda ise Aralık ayını işaret etti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, BRT ekranlarında yayınlanan ‘18. Saat’ adlı programa katılarak, Meclis Başkanlığı krizine ilişkin CTP’nin duruşunu anlattı.

CTP Genel Sekreteri Akansoy, “CTP için erken seçim tarihi ve erken seçim çağrısı yeni bir olay değildir. Süreç bizi bugünlere getirdi. CTP olarak biz gerekli değerlendirmemizi yaptık” ifadelerini kullandı.

Akansoy, “Bugün Meclis açıldıktan sonra parti başkanımız kürsüden gerekli açıklamayı ve değerlendirmeyi yapacaktır. Net olarak bir seçim tarihi belirledik, Meclise önerge sunacağız” dedi.

“En erken zamanda ülkenin erken seçime gitmesini istiyoruz” açıklamasını yapan Akansoy, “Bu işi seçim temizler” diye konuştu.

Akansoy, toplumun da seçime hazır olduğunu vurgulayarak, “Sayın Başbakanın ümit ederim bizim yapacağımız çağrıya cevabı olumlu olur ve bu erken seçim uygun tarihte gerçekleşir” açıklamasını yaptı.

CTP Genel Sekreteri Akansoy, olabilecek en yakın tarihi önereceklerini de söyledi.

Asım Akansoy, "Başbakan Ünal Üstel'in dün bazı açıklamaları kulislerden basına yansıdı, 'Aralık ayında bu işi yaparız' gibi bazı sözler söylediği ortaya koyuldu. Madem böyle bir beyan söz konusudur, biz de bunu değerlendirmek istedik" dedi.