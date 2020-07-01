  • BIST 115.213
  • Altın 392,017
  • Dolar 6,8502
  • Euro 7,6780
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAKızamık hastalığı nedir nasıl anlaşılır?

CTP evet dediği tartışmalı "Bilişim Yasası'nı" savundu

» »
CTP evet dediği tartışmalı "Bilişim Yasası'nı" savundu
CTP evet dediği tartışmalı "Bilişim Yasası'nı" savundu

Cumhuriyetçi Türk Partisi tarafından yapılan açıklamada, "Bilişim Suçları Yasası"nın  yansıtılmak istendiği gibi “sosyal medya kullanımı, sosyal medyanın yasaklanması veya bireysel özgürlükleri sınırlamak”la ilgili olmadığı vurgulandı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi şu açıklamayı yaptı:


Dünyada yaşanan teknolojik gelişim, bilişim endüstrisinde yaşanan ilerlemelere paralel olarak bu alanda işlenen suçların ve hak ihlallerinin de artmasına neden olmuş, bireysel ve kurumsal hakların korunması tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zaruri hale gelmiştir.

Uzunca bir süredir toplumumuzun gündeminde olan "Bilişim Suçları Yasası" geçtiğimiz günlerde, Meclis Hukuk, Siyasi işler ve Dış ilişkiler Komitesi’nden geçerek Genel Kurul'da kabul edilmiştir. Söz konusu Yasa, kamuoyuna lanse edildiğinin aksine, sosyal medya kullanımı, sosyal medyanın yasaklanması veya bireysel özgürlükleri sınırlamak ile ilgili değildir. Bilişim sistemlerinin, verilerinin ve ağlarının kötü niyetli kullanımını, bilişim sistemlerini kamu menfaati hilafına kullanmak suretiyle işlenen organize veya bireysel suçları, çocuk pornografisi, sanal bet ve bankacılık alanlarında vuku bulan suçlar gibi konuları ele alan bir yasa tasarısı olarak komite gündemine alınmıştır.

“Kamu menfaati”

CTP, diğer tüm yasalarda olduğu gibi savunduğu ilke ve değerler çerçevesinde komite çalışmalarına tam katılım göstermiş ve kamu menfaatine ya da bireysel haklara halel getirme ihtimali olan tüm maddelere de doğrudan müdahale ederek Yasa'nın doğru şekilde yürürlüğe girmesi için yoğun bir çaba göstermiştir. Bugüne dek emekçi, kadın, çocuk, lgbt hakları başta olmak üzere insan hak ve özgürlükleri ile ilgili yapılan her yasa çalışmasında imzası olan, bu ülkedeki demokrasi ve barış mücadelesinde atılan her adımın bilfiil mimarı olan CTP'ye seçim hesapları ile yapılan saldırılar kamuoyunu yanıltmaktan ve bir yanılgıdan oy devşirmeye çalışma aymazlığından başka bir şey değildir.

 

CTP, toplumsal uzlaşı ve barış kültürünü şiar edinen bir parti olarak, seçim hesapları ile toplumsal hizipleşme yaratmaya çalışanların aksine, sol değerlerin kolektif ve dayanışmacı bir kültürden beslendiğini bilmektedir. Tarihimiz Kıbrıs’ta demokratik değerlerin yaşatılması, hak ve özgürlüklerin daraltılmaması için verilen onurlu mücadelenin alın teri ile yazılmıştır. Bugün olduğu gibi dün de CTP'li bireyler ve vekiller, bu mücadelenin bedelini her dönemde cesaretle ödemekten çekinmemiştir. "Bilişim Suçları Yasası" bahane edilerek CTP üzerinden yaratılmaya çalışılan algı operasyonu da bu açıdan tanıdıktır.

“Tarihsel sorumluluk”

Geçtiğimiz 10 yılda insan hak ve özgürlükleri ile ilgili geçirdiğimiz Yasalar da benzer tahriflere maruz kalmış ancak özel hayatın gizliliğinden, kadın haklarına, insan ticaretinden iyi idare yasasına, basın özgürlüğünden çocuk haklarına kadar her alanda verdiğimiz emek sonuç vermiştir.

CTP, Bilişim Suçları Yasası’nın çalışılması sırasında da aynı ilke ve görüşler çerçevesinde hareket etmiş, tüm tarafların görüşlerini dinleyerek bilişim alanında topluma kazandırılacak düzenlemenin, şu anda yürürlükte olan yasa ve uygulamalardan daha demokratik ve özgürlükçü olmasına büyük dikkat göstermiştir. Bu noktada elbette her yasa çalışması için ifade edilebileceği üzere, bu yasanın daha da geliştirilmesi mümkündür. Ve CTP bunun takipçisi olacak, Meclisteki gücü oranında gerekli adımlar, tüm yasalar bağlamında olduğu gibi atılacaktır. 

Tarihsel sorumluluğu Kıbrıslı Türk halkının toplumsal varlığını demokratik değerler çerçevesinde geliştirmek olduğunun bilinciyle CTP, bilgi temelli siyaset yapmaya ve kimden gelirse gelsin toplum yararı için atılan adımların yanında olmaya, katkı koymaya devam edecektir. 

CTP, seçim sürecine girdiğimiz şu günlerde kamu yararı adına atılan adımların yok sayılmasına, itibarsızlaştırılmasına, konuların demokratik ve özgür tartışma ortamının dışına itilmesine, toplum yararına çalışma yapanlara dönük kişilik katline sonuna kadar karşı çıkarken; seçim hesapları uğruna toplumsal çatışmayı körükleyen söylem ve eylemleri açıkça kınamaktan da geri durmayacaktır. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sıcaklık 41 dereceye yükseliyor01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:00
  • GÜÇ-SEN başkanlığına Abdullah Özdoğan seçildi01 Temmuz 2020 Çarşamba 14:59
  • Maliye Bakanlığı:Ödemelerde mali sıkıntı yaşanmadı01 Temmuz 2020 Çarşamba 14:59
  • Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel atış alanında uçaksavar atışları yapılacak01 Temmuz 2020 Çarşamba 14:57
  • Oğuz, sütünü döken üreticiyi ziyaret etti01 Temmuz 2020 Çarşamba 14:56
  • Hatalı Şerit Değiştirdi, Motorsikletli ile Çarpıştı.01 Temmuz 2020 Çarşamba 12:50
  • Arazi Yangını01 Temmuz 2020 Çarşamba 12:40
  • Restoranda 'bana yemek yapmadın' kavgası: 1 yaralı01 Temmuz 2020 Çarşamba 12:20
  • Erhürman: "Gösterilmesi gereken ciddiyetin onda biri dahi gösterilmedi"01 Temmuz 2020 Çarşamba 12:15
  • KIB-TEK, Mağusa ve İskele Bölgesindeki Bazı Köy Ve Yerlere Yarın 9 Saat Elektrik01 Temmuz 2020 Çarşamba 12:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti