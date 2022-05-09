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CTP: Federal Kıbrıs’ın bir bütün olarak AB içerisinde yer alması, AB’nin de önceliği olmalıdır

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CTP: Federal Kıbrıs’ın bir bütün olarak AB içerisinde yer alması, AB’nin de önceliği olmalıdır
CTP: Federal Kıbrıs’ın bir bütün olarak AB içerisinde yer alması, AB’nin de önceliği olmalıdır

İşte açıklama;

Bugün, Avrupa Birliği'nin temelini oluşturan 9 Mayıs 1950 Schuman Bildirgesi'nin yıldönümü olup Avrupa günü olarak kutlanmaktadır.

Avrupa Birliği; insan onuru, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı gibi temel değerler üzerine kurulmuştur. Kıbrıs Türk halkı da bu temel değerleri benimsemektedir. Özgürlük, demokrasi ve eşitlik için mücadelenin devam ettiği Kıbrıs’ta, söz konusu temel değerlere olan ihtiyaç da her zamankinden daha fazladır.

Toplumlar arasında devam eden siyasi soruna ve bölünmüşlüğüne rağmen Kıbrıs, 2004 yılında Avrupa Birliği'ne üye olurken, yeşil hattın kuzeyi maalesef müktesebatın dışında bırakıldı. Kıbrıs Türk toplumunun, 2004 kapsamlı çözüm ve AB’ye entegrasyon planı referandumunda ortaya koyduğu güçlü irade sayesinde, sosyal ve ekonomik kalkınmamızın yanı sıra AB uyum çalışmalarımıza katkı sağlamak amacıyla Yeşil Hat ve Mali Yardım Tüzükleri yürürlüğe girdi. Siyasi sorunun devam etmesi, Kıbrıs Türk toplumu ile AB arasındaki ilişkileri potansiyelin hayli gerisinde bırakmıştır. AB’nin temel ilkeleriyle bağdaşmayan bu anomali kabul edilebilir değildir. Kıbrıslı toplumların eşit hak ve statülerini gözeten bir federal çözümle sorunun tarihe gömülmesi ve Kıbrıs’ın bir bütün olarak birlik içerisinde yerini alması, tüm Kıbrıslıların olduğu gibi Avrupa Birliği’nin de önceliği olmalıdır!

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