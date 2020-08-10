CTP Gazimağusa Belediye Meclis üyelerinden polise “sahte toplantı tutanağı” şikayeti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Belediyesi Meclisi üyeleri, “Avans alabilmek için, yapılmamış belediye meclisi toplantısı, yapılmış gibi gösterilip sahte toplantı tutanağı düzenleyerek Maliye Bakanlığı kandırıldı” gerekçesiyle Gazimağusa Belediyesi yönetimi hakkında Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne şikâyette bulundu.

CTP Gazimağusa İlçe’den gelen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Belediyesi Meclis Grubu

açıklamasında, “aşırı borçlanma ve savurgan harcamalarla belediyeyi mali kaosun içine atan belediye yönetiminin, maaş ödemekte zora düşünce çareyi usulsüz uygulamalar yaptığı” ileri sürüldü.

Açıklamada ayrıca Maliye Bakanlığı’nın belediye meclis toplantısının yapıldığı yönündeki açıklamasının “kesinlikle asılsız olduğu” da iddia edildi.

51/ 95 sayılı Belediyeler Yasası’na göre belediye meclis üyelerinin Belediye Meclis toplantısına 24 saat önceden yazılı gündemle birlikte çağrılması ve toplantı yeter sayısı toplam belediye meclis üyesinin sayısının salt çoğunluğu olması gerektiğine işaret edilen açıklamada, belediye meclisinin, katılanların salt çoğunluğuyla karar alabileceğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, “Belediyenin düzenlediği belgede belirtilen toplantı tarihi için yazılı ve gündemli davet yapılmamıştır. Bu toplantı yapılmadığı için de tutanak defterinde herhangi bir tutanağın olması mümkün değildir. Eğer, bu tutanak defterine sonradan bir yazı yazıldıysa bu daha da büyük bir suç teşkil etmektedir. Böyle bir toplantı olmamasına ve CTP üyeleri böyle bir toplantıda yer almamalarına rağmen düzenlenen sahte belgede toplantıya katıldı gibi gösterilmektedirler” denildi.