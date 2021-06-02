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CTP: Geçişlerin yeniden başlatılma kararını selamlıyoruz!

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CTP: Geçişlerin yeniden başlatılma kararını selamlıyoruz!
CTP: Geçişlerin yeniden başlatılma kararını selamlıyoruz!

İşe açıklama;

GEÇİŞLERİN YENİDEN BAŞLATILMA KARARINI SELAMLIYORUZ!

Koronavirüs pandemisinden dolayı geçtiğimiz yıl Mart ayından beri Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyini birbirine bağlayan geçiş kapıları, 461 gün sonra açılıyor. Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum toplumları arasında karşılıklı ilişkilerin durmasına yol açan geçiş kapıları, aynı zamanda Kıbrıs’ın kuzeyindeki esnafta da olumsuz etkilere sebep olmuştur. Birleşmiş Milletlerin 4 Haziran Cuma günü karşılıklı geçişlerin başlayacağı açıklamasını olumlu bulduğumuzu vurgularız.

Geçiş kapılarının açılması insancıl bir konudur ve hayatın her alanını etkileme kapasitesine sahiptir. Sosyal ve kültürel, toplumlar arası güvenin ve yakınlaşmanın sağlanması yanında federal çözüme ulaşma yolunda, oldukça anlamlıdır.

Alınan kararı selamlar, bu vesileyle iki toplumlu, iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözümün iki toplum için ne denli önemli olduğunu vurgularız.

Cumhuriyetçi Türk Partisi

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