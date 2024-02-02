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CTP, Geçitköy ve Güzelyalı'yı ziyaret etti...

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi, geçtiğimiz gün yağan şiddetli yağmurda büyük hasara uğrayan Geçitköy ve Güzelyalı bölgelerine ziyaret düzenledi.
CTP, Geçitköy ve Güzelyalı'yı ziyaret etti...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi, geçtiğimiz gün yağan şiddetli yağmurda büyük hasara uğrayan Geçitköy ve Güzelyalı bölgelerine ziyaret düzenledi.

Girne İlçesi’nin ziyaretine CTP’li milletvekilleri, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Meclis üyeleri ve parti yetkilileri ile Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir de katıldı. Hasarı yerinde tespit eden Girne İlçesi, bölgedeki yurttaşların beklentilerini dinledi, çözüm önerilerini sundu.

Yapılan incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, bölge sakinlerinin beklentisinin gerçek zarar-ziyanlarının tespit edilerek, devletin mağduriyetlerini gidermesi olduğunu ifade etti. Şu ana kadar bölgeye gelen Başbakan, Tarım Bakanı ve Kaymakamlık görevlilerinin üstünkörü bir incelemeyle yetindiğini kaydeden Talat, bölge halkının yeterli ilgi görmemesinden şikayet ettiğini belirtti.

Bölge halkının her güçlü yağışta tekrarlanan tehlikenin tamamen ortadan kaldırılmasını talep ettiğini ifade eden Talat, can ve mal güvenlikleri için derenin ıslahının artık kalıcı bir biçimde sağlanması gerektiğini söyledi. Talat, “Bizler de bundan sonraki süreçte, hem merkezi idarenin hem de Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi'nin sorunun kalıcı çözümü yönünde üzerine düşenleri yapması için baskı unsuru olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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