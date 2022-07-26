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CTP Gençlik Akdoğan Ocak Örgütü Başkanı Berke Cansoy oldu

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CTP Gençlik Akdoğan Ocak Örgütü Başkanı Berke Cansoy oldu
CTP Gençlik Akdoğan Ocak Örgütü Başkanı Berke Cansoy oldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi Akdoğan Ocağı, 2. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirdi ve başkanlığa Berke Cansoy getirildi. Divanın oluşturulmasıyla başlayan kongre, konuşmalarla devam etti. Ardından adayların tanıtımı ve organların seçimi gerçekleştirilerek yönetim kurulu listesi belirlendi. Kongreye Genel Başkan Tufan Erhürman, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, milletvekilleri, PM üyeleri ve çok sayıda Gençlik Örgütü üyesi katıldı. Organların tanıtımının gerçekleşmesinin ardından konuşmalara geçildi. Kongrede Genel Başkan Tufan Erhürman, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, Gençlik Örgütü Akdoğan Ocak Başkanı Berke Cansoy, Akdoğan Ocak Örgütü Başkanı İrfan Can Gür ve Gençlik Örgütü Mağusa İlçe Başkanı Hasan Can Sermet konuşma yaptı.

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YÖNETİM KURULU ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU:

Berke Cansoy (Başkan), Hüseyin Latif, Hüseyin Şarman, Bade Borahan, Dilay Karaöz, İbrahim Özyanak ve Ahmet Tatlıses.

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