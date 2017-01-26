CTP Gençlik hükumeti kınadı

CTP Gençlik Örgütü’nden dün yaşanan okul minibüsü kazasıyla ilgili açıklama geldi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü, İskele Ercan anayolunda dün yaşanan okul minibüsü kazasına işaret ederek, “Yakın geçmişimizde yaşanan üzücü olayı yine bizlere hatırlatmakta gecikmeyen hükümeti esefle kınıyoruz” dedi.

CTP Gençlik Örgütü konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, “Yaşanan acı olaydan sonra palyatif tedbirlerin gerçek çözüm olmadığı ortadayken mevcut hükümetin iş bilmez tavırları sayesinde umarız ki acılar çoğalmaz” ifadelerini kullandı.

“Hükümet etmeyi yap boz oyunu sanan zihniyetin, yaşanan kazalarda sorumluluğu en yüksek seviyededir” denilen açıklamada, hükümetin bu sorunlara ya çözüm bulması ya da istifa etmesi gerektiği savunuldu.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

Dün İskele Ercan anayolunda yine bir okul minibüsünün yaptığı kaza ile sarsıldık. Kazada yaralananlara ve öğrencilerimize acil şifalar dilerken, yakın geçmişimizde yaşanan üzücü olayı yine bizlere hatırlatmakta gecikmeyen hükümeti de eshefle kınıyoruz. Yaşanan acı olaydan sonra palyatif alınan tedbirlerin gerçek çözüm olmadığı ortadayken mevcut hükümetin işbilmez tavırları sayesinde umarız ki acılar çoğalmaz. Hükümet etmeyi yap boz oyunu sanan zihniyetin, yaşanan kazalarda sorumluluğu en yüksek seviyededir. Sözde çalışmaları hep başlatan ama bir türlü devam ettiremeyenlerin sayesinde yaşadığımız kötü tecrübelere bir dur demenin zamanıdır. Sabır tüketmeyi iyi bilen hükümet, ya sorunları çözmek için gerçekci adımlar atmalı ya da keyif için oturduğu koltuklarda son fotoğrafları çekip onurlu bir şekilde istifa etmelidir.