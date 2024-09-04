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CTP Gençlik Kurultayı yarın toplanıyor

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CTP Gençlik Kurultayı yarın akşam Paradise Park'ta düzenlenecek.
CTP Gençlik Kurultayı yarın toplanıyor

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CTP Gençlik Örgütü’nün 20. Olağan Kurultayı, yarın Lefkoşa'da  The Paradise Park'ta (Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği) toplanıyor.

“Bu Yolu Birlikte Yürüyeceğiz”, “Yarını Bugünden Kuracağız” ana temalarıyla toplanacak gençlik kurultayı saat 18.30'da başlayacak. Yurtiçinden ve yurtdışından çeşitli gençlik hareketlerinin ve sivil toplum örgütlerinin de katılım göstereceği kurultayda CTP Gençlik Örgütü Genel Başkanı, otuz kişilik Gençlik Meclisi ve üç kişilik Denetleme Kurulu seçimleri yapılacak.

CTP Gençlik Örgütü’nün 20. Olağan Kurultayı’nda genel başkanlık için Çise Mevlit ve İsmail Barbaros yarışacak, Gençlik Meclisi ve Denetleme Kurulu da seçimli olacak.

Örgütten yapılan açıklamada saat 22.30’a kadar oy verme işlemlerinin devam edeceği belirtilerek, tüm üye ve sempatizanlara kurultaya katılım çağrısı yapıldı.

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