CTP Gençlik Mağusa’da örgütlülüğünü büyüttü: Yeni başkan Enver Görkey

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi, dün akşam 23. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirdi ve başkan Hasan Can Sermet, görevini Enver Görkey’e devretti. Divanın oluşturulmasıyla başlayan kongre, konuşmalar ve faaliyet raporunun onaylanmasıyla devam etti. Ardından aday tanıtımı ve organların seçimi gerçekleştirildi. Kongreye CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, milletvekilleri, EDON İlçe Konseyi Üyesi Andreas Sambettas, MYK ve PM üyeleri ile birlikte kalabalık bir gençlik kitlesi katıldı.

AKANSOY: GENÇLERİN VE UMUDUN PARTİSİ HEDEFİYLE ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

CTP Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi’nin 23. Olağan Kongresi’ne katılarak konuşma yapan Genel Sekreter Asım Akansoy, CTP’nin gençlerin partisi olduğunu ve kurulduğu günden itibaren gençlerin yoğun ilgi gösterip çalıştığı bir parti olduğunu, bugün de aynı heyecan ve coşkuyla gençlerin ve umudun partisi olma yolunda çalıştıklarını söyledi. Ülkenin içinde bulunduğu olumsuz koşulların, gençlerin istihdam, burs ve huzurlu bir yaşam beklentisine hiçbir katkı vermediğini kaydeden Akansoy, hem muhalefet görevini sürdüreceklerini hem de gençlerin sorunlarına eğileceklerini vurguladı. Kıbrıs sorununda kalıcı barış olmadan adil, yaşanabilir, siyasi eşitliğe dayalı bir düzen kurulmadan istenilen düzeyde bir sonuca ulaşmak mümkün olmasa da UBP hükümetinin yarattığı büyük tahribata karşı ne sessiz, ne de çaresiz kalacaklarını vurgulayan Akansoy, “Çözüm yolu bellidir ve onun reçetesi de CTP’dedir. CTP, Kıbrıs Türk halkıyla bütünleşmiş bir parti olarak toplumun tüm kesimlerini kucaklayarak yoluna devam ediyor. CTP, Kıbrıs Türk halkının bugün gerek uluslararası hukuka dahil olması için, gerekse de bugünkü basiretsiz yönetime mecbur kalmamak için her türlü mücadeleyi sonuna kadar ortaya koyacaktır” ifadelerini kullandı.

MEVLİT: CTP OLMADAN KIBRIS SORUNU DAHİL HİÇBİR SORUNUMUZ ÇÖZÜLEMEZ

Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi Kongresi’ne katılarak konuşma yapan CTP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Çise Mevlit, CTP olmadan Kıbrıs Sorunu dahil hiçbir sorunun çözülemeyeceğine vurgu yaptı. Bu sebeple dünden daha çok çalışıp daha çok çaba göstermeleri gerektiğinin altını çizen Mevlit, “Bu sebeple dünden daha çok çalışmalı, dünden daha çok çaba göstermeliyiz. Dedi. Ara seçimlerin topluma ‘siz yapamazsınız, yönetemezsiniz’ diyenlere karşı ‘Hayır biz kendi kendimizi yönetebiliriz’ diyebilmek için büyük bir fırsat olduğunu belirten Mevlit “Göç etme niyetinde olan arkadaşlarımızın bu topraklara tutunması için yeniden bir umut bulacağı önemli bir kavşaktayız. Bu kavşakta bu fırsatı hep birlikte iyi değerlendirmeliyiz” dedi. Mevlit, geçmiş dönemde görev alanlara teşekkür ederken, yeni dönemde görev üstlenenlere de başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.

GÖRKEY: DAHA DA DİNAMİK ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ

CTP Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi’nin 23. Olağan Kongresi’nde başkanlık görevine seçilen Enver Görkey, konuşmasına 6 Şubat’ta Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde hayatını kaybeden Şampiyon Melekleri anarak başladı. Enflasyonu iliklerine kadar hisseden gençler olduklarının altını çizen Görkey, önlerindeki tek çarenin federal Kıbrıs’a ulaşmak olduğunu dile getirdi. Görkey, “Her zamanki gibi ben yaptım olur tavırları, muhalefete kulak vermeyip ölü taklidi yapan mevcut iktidarın yerine CTP’nin gelmesi için kapının ardında olan erken genel seçime genel başkanımın da dediği gibi yarından tezi yok daha da dinamikleşerek çalışmaya başlıyoruz” dedi.

KAYALP: MÜCADELEYİ GENÇLER DAHA İLERİYE TAŞIYACAKTIR

Kongrede konuşma yapan CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, Gençlik Örgütü’nün partinin en önemli organizasyonlarından birisi olduğunu söyledi ve CTP’nin geçmişten beri gençleri kucaklayarak büyüyen bir parti olduğunu ifade etti. Özellikle geçmişte DGD’den başlayarak CTP Gençlik Örgütü içinden yetişenlerin bugün partinin üst kademelerinde yöneticilik yaptığını ifade eden Kayalp, Gençlik Örgütü’nün eğitimlerinin bu kadroların gelişmesinde önemli bir unsur olduğunu vurguladı. Partide yetişen kadrolardaki bilgi birikimlerinin partinin malı olduğunu ve gençlerin de bu bilgileri onlardan alarak daha ileriye taşımaları gerektiğinin altını çizen Kayalp, demokratik merkeziyetçilik kapsamında tüm çalışmaların süreceğini ifade etti. Kayalp, geçmiş dönemde görev alanlara teşekkür ederken, yeni dönemde görev alan gençlerle uyum içinde çalışacaklarına inanç belirtti ve sonuna kadar destek olacaklarının altını çizdi.

SAMBETTAS: İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLENDİRDİĞİMİZ İÇİN GURUR DUYUYORUZ

Kongreye katılarak konuşma yapan EDON Mağusa İlçe Konseyi Üyesi Andreas Sambettas da, son yıllarda CTP Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi’yle ortak eylemler ve inisiyatifler geliştirdiklerini söyledi ve aradaki ilişkiyi güçlendirmekten dolayı gurur duyduklarını söyledi. Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin ortak mücadelelerinin bugün de yollarını aydınlatmaya devam ettiğini dile getiren Sambettas, örgütlerin ortak mücadelelerinin aydınlattığı yolda çözüm ve yeniden birleşme için Kıbrıs halkının birliğini güçlendirme çabalarına devam edeceklerini vurguladı. Sambettas, “Milliyetçiliği layık olduğu yere, tarihin çöp sepetine göndermek için; "Kıbrıs'ta barış engellenemez!" diye haykıran yurdumuzun genç neslinin güçlü sesinin Baf'tan Dipkarpaz'a kadar duyulması için hep birlikte seslerimizi ve güçlerimizi birleştirelim” diyerek sözlerini tamamladı.

SERMET: DÜNYANIN EN İYİ OKULUNDA EDİNEMEYECEĞİM TECRÜBELERİ BURADA EDİNDİM

Kongrede yürüttüğü başkanlık görevini Enver Görkey’e devreden eski başkan Hasan Can Sermet de, üç yıl boyunca büyük tecrübe kazandığını ve bunları dünyanın en iyi okulunda bile edinemeyeceğini söyledi. CTP Gençlik Örgütü’nün, Kıbrıs'ta çözümü amaçlayan bir parti olarak, büyük bir sorumluluk taşıdığına dikkat çeken Sermet, gençlerin geleceğin liderleri olacağını vurguladı. Sermet, “Bizler, bu güzel adada yaşayan insanların hayatını iyileştirecek politikalar üretmek için çalışacağız. Bizler daima Birleşik Federal Kıbrıs için mücadele edeceğiz. Bizler, adalet, eşitlik ve barış için mücadele edeceğiz” dedi. Gençlerin çalışmalarının sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman devam etmesi gerektiğini ifade eden Sermet, ülkedeki sorunları çözmek için somut adımlar atılması gerektiğine işaret etti.

İLÇE YÖNETİM KURULU ŞU KİŞİLERDEN OLUŞTU:

Açelya Tekeli, Berke Cansoy, Berke Dağlı, Doğukan Özçelik, Hüseyin Alnar, Kemal Dilem, Laden Tekeli ve Zalihe Yaradanakul.