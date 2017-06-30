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CTP Gençlik Örgütü Avrupalı genç sosyalistlerin Malta’daki toplantısına katıldı

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CTP Gençlik Örgütü Avrupalı genç sosyalistlerin Malta’daki toplantısına katıldı
CTP Gençlik Örgütü, geçtiğimiz günlerde Avrupalı Genç Sosyalistler'in (YES) Malta'da düzenlenen büro toplantısına katıldı.

Toplantıda yapılan seçim neticesinde CTP Gençlik Örgütü Dış İlişkiler Sekreteri Barış Önel, YES yönetimindeki "Demokrasi ve Aşırı Sağla Mücadele Birimi" koordinatörlüğüne getirildi.

CTP Gençlik Örgütü’nden yapılan yazılı açıklamada, CTP Gençlik Örgütü’nün, Kıbrıs Türk siyasi tarihinde ilk kez uluslararası bir siyasi örgütte Kıbrıslı Türkleri temsil etme gururunu yaşadığı belirtildi.

Kıbrıslı Türk gençlerin kendi kaderlerini kendilerinin belirleyeceğinin altını çizen CTP’li genç partililer, alınan pozisyon neticesinde bugünden itibaren Avrupalı Genç Sosyalistler'e üye 51 sosyalist ve sosyal demokrat örgütün, "Demokrasi ve Aşırı Sağla Mücadele" politikalarını belirleyeceklerini belirtti.

CTP Gençlik Örgütü, “sınırları beyinlerde kaldırıp dünyayla entegre olmanın” önemini de vurguladı.

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