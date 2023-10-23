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CTP Gençlik Örgütü Barcelona temaslarını tamamladı

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YES kongresinde Kıbrıs’ta federal çözüm gündeme getirildi
CTP Gençlik Örgütü Barcelona temaslarını tamamladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, Avrupalı Genç Sosyalistler (YES) tarafından bu yıl 16’ncısı gerçekleştirilen kongreye katıldı. Avrupa kıtasında bulunan 69 ülkeden gençlik örgütlerinin katıldığı kongrede CTP Gençlik Örgütü yetkilileri yoğun temaslarda bulundu. Kongrenin ilk gününde Türkiye’den CHP Gençlik Kolları ile görüşen CTP Gençlik Örgütü yetkilileri, mümkün olan en kısa süre içerisinde CHP Gençlik Kolları ile buluşarak ilişkilerini geliştirme konusunda görüş birliğine vardı. Bunun yanında Finlandiya, Yunanistan, Arnavutluk ve İngiltere’den gençlik örgütleri temsilcileri ile bir araya gelen CTP Gençlik Örgütü yetkilileri Güney Kıbrıs’tan sosyal demokratlar ve öğrenci birlikleri ile de temaslarda bulundu.

 

Mevlit: Avrupa’nın son bölünmüş başkentini birleştirmek için mücadelemiz devam edecek

CTP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Çise Mevlit, Avrupa kıtasının her yerinden sosyalistlerle buluşmanın ve sorunları konuşmanın kendileri için oldukça önemli olduğunu belirtti. Mevlit, “Finlandiya, Yunanistan, Arnavutluk, İngiltere ve Türkiye ile yakın temaslarımız oldu. Kıbrıs sorunundaki duruşumuzu bıkmadan usanmadan dile getirmeye devam ediyoruz” dedi. CTP Gençlik Örgütü’nün, Kıbrıs'tan Avrupa'ya ve Akdeniz'in diğer ülkelerine önemli bir köprü kurduğunu belirten Mevlit, “Bunun sorumluluğu ve bilinci ile yola çıktık. Hedefimiz Kıbrıslı Türk gençlerin seslerini duyurmak ve Kıbrıslı Türklerin çözümsüzlükten doğan sıkıntılarını aktarmak” dedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları zemininde yeni bir müzakere sürecinin yeniden başlatılabilmesi için en yüksek perdeden konuşmaya devam edeceklerini belirten Mevlit, BM parametreleri çerçevesinde iki toplumlu, iki bölgeli, toplumların siyasi eşitliğine dayalı, tek uluslararası kimlikli federal bir çözüm olana kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Avrupa’nın bölünmüş son başkentinin Lefkoşa olduğunu bir kez daha hatırlatan Mevlit, bunun kabul edilebilir olmadığını ve her türlü olumsuzluğa rağmen Avrupa’nın son bölünmüş başkentinin birleştirilmesi için mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

 

Türkiye ve Yunanistan’daki örgütlerle temaslar sıklaştırılacak

YES kongresinde de bu konular üzerindeki fikirlerini Avrupa’nın farklı ülkelerinde örgütlü bulunan genç sosyalistlere aktardıklarını ve aktarmaya devam edeceklerini belirten Mevlit, “Birçok örgütle görüşme fırsatı bulduk. Kongreden sonra özel olarak temaslarımız devam edecek” şeklinde konuştu. Kıbrıs Sorununun çözümünden, gündelik yaşam içerisindeki sorunların çözümüne kadar Türkiye ve Yunanistan’ın oynadığı rolün oldukça önemli olduğunu ve her iki ülkede de örgütlü bulunan gençlik örgütleriyle temasları olduğunu belirten Mevlit, bu temasları ilerleteceklerini belirtti.

 

Barcelona Belediye Başkanı ile görüşüldü

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve CTP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Çise Mevlit öncülüğünde yakın temaslarda bulunulduğu belirtilen açıklamada, iki örgütün yakın zamanda tekrar görüşecekleri ve tüm sorunları tartışmaya devam edecekleri belirtildi. YES’in 16. Kongresi Filistin ve İsrail arasında geçen çatışmaların etkisiyle devam etti. Filistinli sivillere yönelik saldırıların kınandığı metin kararlara eklendi. Öte yandan CTP Gençlik Örgütü Başkanı Çise Mevlit, Barcelona temasları kapsamında Barcelona Belediye Başkanı Jaume Collboni Cuadrado ile de bir araya gelerek karşılıklı görüş alış verişinde bulundu. Kongrenin son gününde YES’in yeni yönetimi de belirlenerek Başkanlığa Enric Lopez Jurado, Genel Sekreterlik görevine Sofie Amalie Stage ve Kontrol Komisyonu Başkanlığı’na ise Flora Felix seçildi.

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