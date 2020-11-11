CTP Gençlik Örgütü: Burası sizin piknik alanınız değil, bizim memleketimizdir!

CTP Gençlik Örgürü: Burası sizin piknik alanınız değil, bizim memleketimizdir!

İşte açıklama;

2020 Cumhurbaşkanlığı seçimi süreci ve sonrasında yaşanılan, hiçbir demokratik ve anayasal temeli olmayan ve Kıbrıslı Türklerin iradesine hakaret niteliğindeki açık müdahalelere karşı, mücadeleyi yükseltmeye devam ediyoruz! 15 Kasım ziyareti öncesinde, bu müdahalelere zemin hazırlayan ve bu müdahaleyi yapan tüm paydaşlara bir mesaj veriyoruz! Burası sizin piknik alanınız değil, bizim memleketimizdir!

Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan halkların bu müdahaleler karşısında sabrı tükenmiştir. Topluma dayatılan bu umutsuzluğu kırmak için CTP'li gençler olarak demokratik güç birliğini ev ev, sokak sokak örgütleyerek meydanları doldurup taşırmak için sizleri dayanışmaya davet ediyoruz...

#PiknikDeğilMemleket #NoPicnicOverPain