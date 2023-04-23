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CTP Gençlik Örgütü: Gençlerin burs haklarına erişimlerinin önündeki engeller kaldırılsın

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CTP Gençlik Örgütü, gençlerin burs haklarına erişimlerinin önündeki engellerin kaldırılması çağrısı yaptı.
CTP Gençlik Örgütü: Gençlerin burs haklarına erişimlerinin önündeki engeller kaldırılsın

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü yaptığı açıklamada, “Öncelikle geriye dönük ödenmemiş bursların hiç vakit kaybetmeksizin yatırılmasını talep ediyoruz. Bununla birlikte yüksek enflasyon ve TL’nin döviz karşısında değer kaybının korkunç boyutlara ulaştığı bir dönemde burs miktarının yalnızca sene başında belirlenen asgari ücrete göre belirlenmesi uygulamasından vazgeçilmesini, yıl içerisinde yapılan tüm asgari ücret düzenlemelerinin burs miktarlarına yansıtılmasını talep ediyoruz” dedi.

Örgüt, gerekli adımların atılmaması halinde her türlü eylemliliği sergileyeceklerini kaydetti.

CTP Gençlik Örgütü açıklamasında şöyle dedi:

“Ülkeyi yönettiğini iddia eden UBP-DP-YDP hükümeti her ayın son haftası yatması gereken bursları geç yatırarak gençleri mağdur etmeye devam etmektedir. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin çektiği eziyet aileleri de zor durumda bırakmaktadır. Öğrencilere burslarının Maliye Bakanlığı’na gönderildiğine dair mesajlar gitmekle birlikte gençler aylarca bursların Maliye Bakanlığı’ndan onay alıp yatmasını beklemektedir.

Burs Tüzüğü’ne göre burs miktarı yılda bir kez mali yılbaşı olan Ocak ayındaki aylık brüt asgari ücret esas alınarak saptanmaktadır. Enflasyonun korkunç boyutlara ulaştığı ve Türk Lirası’nın döviz karşısında erimeye devam ettiği bir dönemde bursların sene başı belirlenen asgari ücret üzerinden, geç ve düzensiz yatırılması öğrencilerin burs hakkına erişiminin önünde ciddi bir engel olarak durmaktadır. Ülkeyi yönettiğini iddia edenler unutmamalıdır ki, burs gençlere verilen sadaka değildir, gençlerin iyi bir eğitim almaları için devletin sosyal devlet ilkeleri çerçevesinde sağladığı bir haktır!”

“Yurt dışında eğitim gören gençler, hak ederek aldıkları bursları zamanında alamamaları nedeniyle, aileleri birikimlerini harcamakta veya borçlanmaktadırlar” denilen açıklamada, “ Aileler maaşlarının önemli bir kısmını çocuklarının eğitimleri için harcarken sosyal hayattan kopmakta, mutfak masraflarını kısmakta ve akademik takvimde yılda üç kez tatil olmasına rağmen yol masraflarından kısmak için çocuklarını sadece yaz aylarında adaya getirtebilmektedirler” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bursların 2021 yılında 5 ay, 2022 yılında 4 ay yatırılmadığı da belirtildi.

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