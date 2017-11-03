CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi Başkanı Sadi Erdendoğ oldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Girne İlçesi’nin 19. Olağan Kongresi dün akşam gerçekleştirildi ve başkanlık görevine Sadi Erdendoğ getirildi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Girne İlçe binasında saat 19.00’da başlayan kongreye Girne milletvekili ve MYK üyesi Fazilet Özdenefe, Güzelyurt milletvekili ve MYK üyesi Armağan Candan, Girne bölgesi milletvekilleri Ömer Kalyoncu ve Salih İzbul, Gençlik Örgütü Genel Başkanı Şehan Tomgüsehan, Gençlik Örgütü temsilcileri ve Girne İlçe Yöneticileri katıldı.

Demokrasi Şehitleri anısına yapılan saygı duruşu ile başlayan kongre divanın oluşturulması ve konuşmalarla devam etti. Faaliyet raporunun sunulup onaylanmasının ardından yönetim kuruluna seçilenler tanıtıldı ve kongre sona erdi.

VUDALI: “ÇALIŞIP BAŞARDIĞIMIZI HERKESE ANLATACAĞIZ”

Kongrede ilk sözü alan Gençlik Örgütü Girne İlçesi eski Başkanı Tufan Vudalı, Genel Başkan Tufan Erhürman’ın, “sarı karıncalar gibi çalışacağız” sözlerini anımsattı ve sarı karıncaların sokağa çıkıp CTP’nin başarılarını anlatacağını ifade etti.

UBP-DP Azınlık Hükümetinin 18 ayda birçok usulsüz karar aldığını savunan Tufan Vudalı, bu kararların CTP tarafından yapılan muhalefet sayesinde iptal edildiğini ileri sürdü. Vudalı, başkanlık görevini devrettiğini ancak yine bir arada mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

TOMGÜSEHAN: “AMACIMIZ DÖNÜŞÜMÜ GERÇEKLEŞTİRMEK”

Gençlik Örgütü Genel Başkanı ŞehanTomgüsehan ise, CTP’nin amacının ülkede yapısal dönüşümü gerçekleştirmek olduğunu vurguladı. Bu dönemde herkese çok büyük görevler düştüğüne değinen Tomgüsehan, bu görevleri hep birlikte başarmak zorunda olduklarını çünkü bu sistemin kolay temizlenecek bir sistem olmadığını söyledi. CTP’nin seçimlere alışkın bir parti olduğunu dile getiren Tomgüsehan, UBP ve DP gibi köhneleşmiş zihniyetlerden halkı kurtarana kadar mücadele edeceklerini belirtti.

ÖZDENEFE: “BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ”

Girne milletvekili ve MYK Üyesi Fazilet Özdenefe de, Girne İlçesi’nde uzun yıllar mücadele ettiklerini, sarı karıncaları da ayaklandıracak temel unsurun gençler olduğunu söyledi. Gençlik Örgütü’nün çok büyük başarılara imza atacağını kaydeden Özdenefe, gençler sayesinde CTP’nin seçimden birinci çıkacağını söyledi.

AKANSOY: “SİYASETİ KİRLETENLERE İNAT, HAYSİYET VE DOĞRULUK!”

Girne İlçe Sekreteri Huri Akansoy da, 7 Ocak’ta yapılacak erken genel seçimleri hatırlattı ve ilçe yönetimi olarak bu seçimlere en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Akansoy, Girne İlçe Yönetim Kurulu olarak siyaseti kirletenlere inat adalet, haysiyet ve doğruluk olgularından hiçbir ödün vermeyeceklerini ve siyasetlerini bu temelde yapılandıracaklarını ifade etti. Akansoy, Kıbrıs’taki tek umudun CTP olduğunu da sözlerine ekledi.

ERDENDOĞ: “FEDERAL ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

CTP Gençlik Örgütü Girne İlçe Başkanlığı görevini Tufan Vudalı’dan devralan yeni başkan Sadi Erdendoğ da kongreye katılanlara hitap ederek, şu anda 7 Ocak’ta yapılacak seçimlere odaklandıklarını belirtti.

CTP’nin birincil hedefinin her zaman Kıbrıs’ta federal ve kalıcı bir çözüm olduğuna vurgu yapan Erdendoğ, sol bir parti olarak bu yolu yürümeye devam edeceklerini ifade etti. Altı ay içinde iki seçim yaşayacaklarına değinen Erdendoğ, iki seçimden de galip çıkacaklarından emin olduklarını söyledi.

YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

Sadi Erdendoğ’un başkanlık görevine getirildiği Gençlik Örgütü Girne İlçesi 19. Olağan Kongresi’nde yönetim kurulu da belirlendi.

Buna göre yeni yönetim kurulu; Cem Taşlıovalı, Hasan Cankoy, Kenan Kurtdemir, Mustafa Sipahi, Pembe Ilgar, Reşit Çakıcısoy, Şermin Taşer Yaradanakul, Tufan Vudalı ve Veli Ardıç’tan oluştu.