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CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi başkanı Ali Çakmak oldu

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi dün akşam gerçekleştirdiği 22. Olağan Kongresi ile yeni yönetimini belirledi.
CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi başkanı Ali Çakmak oldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi dün akşam gerçekleştirdiği 22. Olağan Kongresi ile yeni yönetimini belirledi.
Cumhuriyetçi Türk Partisi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Başkanlık için Ali Çakmak ve Altan Muslu yarıştı.

Başkanlık görevini sürdüren Öykü Akcan görevi Ali Çakmak’a devretti.
Kongreye Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri ve genç üyeler katıldı. Konuşmalarda yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öneminin altı çizilirken, Kıbrıs Türk halkının bir kez daha çok önemli bir eşikte olduğu vurgulandı.
Genel Başkan Tufan Erhürman konuşmasında hükümeti eleştirerek,“bir tarafta imar planı, bir tarafta protokol var. Ekonomi nereye gidiyor farkında değiller”dedi.

Kıbrıs Sorunu’ndaki gelişmeleri de aktaran Erhürman, böylesi bir dönemde görev alacak arkadaşlara çok büyük sorumluluk düşeceğini, Kıbrıs Türk halkının varlığını, kültürünü, kimliğini geleceğe taşıma ihtiyacının arttığını, çözümün, barışın acil olduğu bu günlerde CTP’lilerin sokakta olması gerektiğini söyledi.

Erhürman, “kol kola girip birlikte yürüyeceğiz. Tek gailemiz halkımız ve çocuklarımızın geleceği. Barışı da çözümü de birlikte yapacağız ve onu sürdürebilir kılmak da yine bizim görevimiz olacak” dedi.

Gençlik Örgütü Genel Başkanı Doğukan Akdeniz de halka giderek olanları anlatmanın böylesi bir dönemde tarihi bir sorumluluk olduğunu ifade etti.
Akdeniz “Bizim için önemli olan sadece burada siyaset konuşmak değil sokakta olup gailemizi anlatmaktır. Bizim için önemli olan sıfatlarımız değil, halkımızın özne olmasıdır. Zorlu bir dönem bizi bekliyor”dedi.
Başkanlık görevini deveden Öykü Akcan da hükümetin icraatlarını eleştirerek, kimsenin önünü göremediğini ve gençler olarak endişeli olduklarını ifade etti.

Akcan böylesi bir ortamda erken seçimin yaklaştığını ifade etmenin yanlış olmayacağını belirterek, “önümüzde belki de iki önemli seçim var. Gençler barış ve çözüm istiyor, adil bir yönetim istiyor, ne yaptığını bilen, vizyonu olan yöneticiler istiyor” dedi.
Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanı seçilen Ali Çakmak yaptığı konuşmada, kongrenin, bölgenin ve ülkenin önemli gelişmelere sancılı olduğu bir dönemde toplandığını belirtti.

Çakmak, Doğu Akdeniz’de gerginliğin tırmandığı bir dönemde, Berlin’de toplanan 3’lü zirve sonunda Kıbrıs Sorunu ile ilgili görüşmelerde aklın yolunun Birleşik Federal Kıbrıs olduğunun tekrar teyit edilmesinin önemli olduğunu belirtti.
Ali Çakmak’ın başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri şu şekilde belirlendi: Çağın Özsoy, Dilan Aşan, Doğucan Akdeniz, Eser Öktem, Hakan Arda Akpınar, Hasan Topuz, Kaan Samiöz, Mustafa Hafızoğlu, Onur Akdeniz.

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