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CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi piknik düzenledi

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi Taşkent’te piknik düzenledi.
CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi piknik düzenledi

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Taşkent Piknik Alanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe CTP Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Kadın Örgütü Başkanı Sıla Usar İncirli, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleriyle çok sayıda Gençlik Örgütü üyesi katıldı. 

Etkinliğe ayrıca Kıbrıs’ın güneyinden de davet edilen misafirler katılım gösterdi. Akşam pikniğinde buluşan gençler, etkinlikte birlikte şarkılar söyleyerek eğlenceli vakit geçirdi. 

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