  • BIST 114.566
  • Altın 171,017
  • Dolar 3,9874
  • Euro 4,8888
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAEsentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan trafik kazası geçirdi.

CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi’nin yeni başkanı Öykü Akcan

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi’nde yeni başkan Öykü Akcan oldu. CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi, 20. Olağanüstü Kongresi’ni gerçekleştirdi ve Enver Tekiner başkanlık görevini Öykü Akcan’a devretti.
CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi’nin yeni başkanı Öykü Akcan

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa ilçe binasında yer alan kongreye Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, milletvekilleri, MYK üyeleri ve çok sayıda genç üye katıldı. 

Toplantıda yurt dışında eğitimde olan 19. Dönem Başkanı Enver Tekiner’in konuşması okundu. 20. dönemde başkanlık görevine seçilen Öykü Akcan ve Gençlik Örgütü Genel Başkanı Bertu Dedeler de konuşma yaptı. 
Açılış ve saygı duruşuyla başlayan kongrede divan başkanı ve üyeleri belirlendi, ardından konuşmalara geçildi. 
Faaliyet raporunun okunmasının ardından sırasıyla Yönetim Kurulu’na aday olanlar tanıtıldı, organlar seçildi ve dilek ve temennilerin ardından kongre sona erdi. Kongrenin ardından toplanan yeni yönetim kurulu görev dağılımını da gerçekleştirdi. 

TEKİNER

Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi’nin 20. Olağanüstü Kongresi’ne yurt dışında eğitim alması nedeniyle katılamayan 19. Dönem Başkanı Enver Tekiner, gönderdiği mektupla kongreyi selamladı. 
3 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevini gururla devrettiğini belirten Tekiner, Gençlik Örgütü olarak ülke gençliğini hep daha ileriye götürmeyi hedeflediklerini kaydetti. 
Kıbrıs’ta ve dünyada barışa olan inançlarını asla yitirmediklerini ve yitirmeyeceklerini kaydeden Tekiner, yeni dönemde görev alanlara başarılar diledi. 

DEDELER

Gençlik Örgütü Genel Başkanı Bertu Dedeler, Lefkoşa İlçe Başkanlığı’na Öykü Akcan’ın seçilmesinin kadın temsiliyeti açısından büyük bir gurur olduğunu söyledi. 
Bunun bir bayrak yarışı olduğunu kaydeden Dedeler, geçmiş dönemde başkanlık görevini yürüten Enver Tekiner’in eğitim durumundan dolayı görevden ayrıldığını anımsattı.
Bu dönemde konuşmaktan çok icraat yapma dönemine girmeleri gerektiğine işaret eden Dedeler, ilerleyen dönemde yerel seçimler olduğunu ve CTP’nin bu seçimden en güçlü şekilde çıkacağını kaydetti. 
Geçmiş dönemde görev alanlara teşekkür eden Dedeler, yeni dönemde göreve seçilenlere başarılar diledi. 

AKCAN

Kongrede CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi 20. Dönem Başkanlığı’na seçilen Öykü Akcan da konuşma yaptı. 
CTP sevgisinin kendisine merhum babası Taner Akcan’dan miras kaldığını ifade eden Öykü Akcan, bunun büyük bir gurur olduğunu söyledi. 
Yeni dönemde görev alacak yönetim kurulu üyeleriyle birlikte CTP’yi daha ileriye taşıma görevleri bulunduğunu ifade eden Akcan, zorlu ve hızlı bir sürece girdiklerini, önlerinde yerel seçimler olduğunu belirtti. 
Akcan, bu seçimlerde kendilerine büyük görevler düştüğünü ve bunun için de büyük ilçe yönetimiyle koordinasyon içerisinde çalışacaklarını ifade etti. 

YÖNETİM KURULUNDA GÖREV DAĞIMI YAPILDI
Öte yandan kongrenin ardından göreve seçilen 20. Dönem Gençlik Örgütü Yönetim Kurulu üyeleri, toplantı yaparak, görev dağılımını gerçekleştirdi. Buna göre yeni görev dağılımı şu şekilde oldu: 
Başkan: Öykü Akcan, İlçe Sekreteri: Berkay Çobanoğlu, Örgütlenme ve Kırsal Kesim Sekreteri: Bolkan Bardak, Mali Sekreter: Hanifi Ergil, Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri: Mustafa Hafızoğlu, Dış İlişkiler Sekreteri: Doğukan Akdeniz, Eğitim Sekreteri: Hüseyin Özkader, Yerel Yönetimler ve Kentleşme Sekreteri: Tağmaç Karabaşak, Sosyal Sorumluluk Sekreteri: Çise Gingi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bakan açıkladı... Cezaevinde 65 kişi açlık grevinde31 Mart 2018 Cumartesi 15:16
  • LTB ile BES toplu iş sözleşmesi imzaladı31 Mart 2018 Cumartesi 11:41
  • Lefkoşa’da altyapı çalışmaları devam ediyor31 Mart 2018 Cumartesi 09:53
  • Hafta sonu Lefkoşa’da yol çalışması var30 Mart 2018 Cuma 18:04
  • Koopbank'ın kompozisyon yarışması başladı30 Mart 2018 Cuma 18:01
  • Cezaevi’nde açlık grevi devam ediyor29 Mart 2018 Perşembe 19:27
  • 20 Temmuz Fen Lisesi ile 9 Eylül İlkokulu’ndan LTB paylaşım Mutfağı’na katkı29 Mart 2018 Perşembe 16:15
  • 2 Kıbrıslı Türk öğrenci Amerikan Akademi'nin kaptanlığına seçildi28 Mart 2018 Çarşamba 16:21
  • LTB 89 işyerini denetledi; 4 markete para cezası verildi28 Mart 2018 Çarşamba 15:56
  • Dikmen Belediyesi ile Devrimci Genel İş Sendikası (DEV-İŞ) arasında 2018 yılı protokolü imzalandı28 Mart 2018 Çarşamba 11:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti