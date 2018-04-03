CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi’nin yeni başkanı Öykü Akcan

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa ilçe binasında yer alan kongreye Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, milletvekilleri, MYK üyeleri ve çok sayıda genç üye katıldı.

Toplantıda yurt dışında eğitimde olan 19. Dönem Başkanı Enver Tekiner’in konuşması okundu. 20. dönemde başkanlık görevine seçilen Öykü Akcan ve Gençlik Örgütü Genel Başkanı Bertu Dedeler de konuşma yaptı.

Açılış ve saygı duruşuyla başlayan kongrede divan başkanı ve üyeleri belirlendi, ardından konuşmalara geçildi.

Faaliyet raporunun okunmasının ardından sırasıyla Yönetim Kurulu’na aday olanlar tanıtıldı, organlar seçildi ve dilek ve temennilerin ardından kongre sona erdi. Kongrenin ardından toplanan yeni yönetim kurulu görev dağılımını da gerçekleştirdi.

TEKİNER

Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi’nin 20. Olağanüstü Kongresi’ne yurt dışında eğitim alması nedeniyle katılamayan 19. Dönem Başkanı Enver Tekiner, gönderdiği mektupla kongreyi selamladı.

3 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevini gururla devrettiğini belirten Tekiner, Gençlik Örgütü olarak ülke gençliğini hep daha ileriye götürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kıbrıs’ta ve dünyada barışa olan inançlarını asla yitirmediklerini ve yitirmeyeceklerini kaydeden Tekiner, yeni dönemde görev alanlara başarılar diledi.

DEDELER

Gençlik Örgütü Genel Başkanı Bertu Dedeler, Lefkoşa İlçe Başkanlığı’na Öykü Akcan’ın seçilmesinin kadın temsiliyeti açısından büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Bunun bir bayrak yarışı olduğunu kaydeden Dedeler, geçmiş dönemde başkanlık görevini yürüten Enver Tekiner’in eğitim durumundan dolayı görevden ayrıldığını anımsattı.

Bu dönemde konuşmaktan çok icraat yapma dönemine girmeleri gerektiğine işaret eden Dedeler, ilerleyen dönemde yerel seçimler olduğunu ve CTP’nin bu seçimden en güçlü şekilde çıkacağını kaydetti.

Geçmiş dönemde görev alanlara teşekkür eden Dedeler, yeni dönemde göreve seçilenlere başarılar diledi.

AKCAN

Kongrede CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi 20. Dönem Başkanlığı’na seçilen Öykü Akcan da konuşma yaptı.

CTP sevgisinin kendisine merhum babası Taner Akcan’dan miras kaldığını ifade eden Öykü Akcan, bunun büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Yeni dönemde görev alacak yönetim kurulu üyeleriyle birlikte CTP’yi daha ileriye taşıma görevleri bulunduğunu ifade eden Akcan, zorlu ve hızlı bir sürece girdiklerini, önlerinde yerel seçimler olduğunu belirtti.

Akcan, bu seçimlerde kendilerine büyük görevler düştüğünü ve bunun için de büyük ilçe yönetimiyle koordinasyon içerisinde çalışacaklarını ifade etti.

YÖNETİM KURULUNDA GÖREV DAĞIMI YAPILDI

Öte yandan kongrenin ardından göreve seçilen 20. Dönem Gençlik Örgütü Yönetim Kurulu üyeleri, toplantı yaparak, görev dağılımını gerçekleştirdi. Buna göre yeni görev dağılımı şu şekilde oldu:

Başkan: Öykü Akcan, İlçe Sekreteri: Berkay Çobanoğlu, Örgütlenme ve Kırsal Kesim Sekreteri: Bolkan Bardak, Mali Sekreter: Hanifi Ergil, Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri: Mustafa Hafızoğlu, Dış İlişkiler Sekreteri: Doğukan Akdeniz, Eğitim Sekreteri: Hüseyin Özkader, Yerel Yönetimler ve Kentleşme Sekreteri: Tağmaç Karabaşak, Sosyal Sorumluluk Sekreteri: Çise Gingi