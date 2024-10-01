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CTP Gençlik Örgütü MYK belirlendi

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belirlendi.Gençlik Meclisi’nde MYK’ya gidecek isimlerin belirlenmesinin ardından yapılan ilk toplantıda görev dağılımı yapıldı.
CTP Gençlik Örgütü MYK belirlendi

 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belirlendi.

Gençlik Meclisi’nde MYK’ya gidecek isimlerin belirlenmesinin ardından yapılan ilk toplantıda görev dağılımı yapıldı.

İsmail Barbaros başkanlığındaki MYK şu isimlerden oluştu:

“İsmail Barbaros - Başkan; Deniz Kim - Sekreter; Ahmet Köseoğlu - Örgüt Sekreteri; Doğucan Akdeniz - Örgüt Sekreteri; Enç Yılmaz - Mali Sekreter; Berke Dağlı - Dış İlişkiler Sekreteri; Çağın Nevruz Özsoy - Basın Yayın Propaganda Sekreteri; Deniz Miralay - Çevre Sekreteri; Berkan Bengihan - Sivil Toplum ve Emek Sekreteri; İlsu Hanife Çetinkayalı - Eğitim Sekreteri;

Açelya Özarabacı - Faal Üye”

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