CTP Gençlik Örgütü MYK’sı belirlendi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) belirlendi. Geçtiğimiz ay 19’uncu Olağan Kurultayı’nı gerçekleştiren CTP Gençlik Örgütü, MYK’sını da belirledi. Gençlik Meclisi’nde MYK’ya girecek isimler onaylanırken, MYK da yaptığı ilk toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi. Çise Mevlit Başkanlığı’ndaki Gençlik Örgütü MYK’sı şu isimlerden oluştu:
Genel Başkan: Çise Mevlit
Genel Sekreter: Çağın Nevruz Özsoy
Örgüt Sekreteri: Ahmet Köseoğlu
Mali Sekreter: Enç Yılmaz
Dış İlişkiler ve İki Toplumlu İlişkiler Sekreteri: Su Kaba
Eğitim Sekreteri: Nesrin Cambaz
Emek ve Çevre Politikaları Sekreteri: İlsu Hanife Çetinkayalı
Sosyal Aktivite ve Yerel Yönetimler Sekreteri: Şükrü Irkım
Sivil Toplum Örgütleri ile İlişkiler Sekreteri: Doğukan Gümüşatam
İnsan Hakları ve Savunuculuk Sekreteri: Sude Doğan
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