CTP Gençlik Örgütü Roma’da Yes Kongresi’ne katıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Genç Avrupa Sosyalistleri (YES) Kongresi’ne katılarak Kıbrıslı Türklerin çözümsüzlükten doğan sıkıntılarını aktardı.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği’ne bağlı ülkelerin temsilcilerinin yer aldığı kongrede CTP Gençlik Örgütü’nü Dış İlişkiler Komitesi Üyesi ve Gençlik Örgütü Gazimağusa İlçe Sekreteri Hasan Kobat temsil etti.

Avrupa Birliği’ne bağlı ülkelerin vatandaşlarının yaşantı, seyahat ve ticaret gibi birçok alanda özgürlüklere sahip olduklarını aktaran Kobat, Kıbrıslı Türklerin bu haklardan mahrum bırakıldığını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs’ta yaşayanların AB vatandaşı olduğunu belirten Kobat, Kıbrıslı Türklerin de her anlamda, tüm Avrupa Birliği vatandaşları gibi hak ettiği değeri ve yaşantıyı elde etme hakkı olduğunu kaydetti.

Kobat, dünyada yaşanan mülteci sorunları gibi insan hakları ihlallerine ve Kıbrıs sorununa Avrupa Birliği’nin sessiz kalmaması gerektiğini, AB'nin artık uluslar üstü politika izlemesinin dünya insanlığının en büyük ihtiyacı olduğunu ifade etti.