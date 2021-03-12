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CTP Gençlik Örgütü Üç Şehirde Eş Zamanlı “Love Cyprus” Sloganıyla Eylem Düzenledi

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, “Love Cyprus” sloganıyla Lefkoşa, Girne ve Mağusa’da eş zamanlı eylem düzenledi.
CTP Gençlik Örgütü Üç Şehirde Eş Zamanlı “Love Cyprus” Sloganıyla Eylem Düzenledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, “Love Cyprus” sloganıyla Lefkoşa, Girne ve Mağusa’da eş zamanlı eylem düzenledi.

CTP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre dün akşam Lefkoşa’da Dereboyu Çemberi, Girne’de Hirondel Çemberi ve Mağusa’da Anıt Çemberi’nde toplanan Gençlik Örgütü üyeleri, tuttukları pankartlarda adaya olan sevdalarını dile getirdi.

Üç ilçede eş zamanlı düzenlenen eylemlere milletvekilleri, MYK üyeleri, parti yöneticileri ve Gençlik Örgütü üyeleri katıldı. Eylemler, COVID-19 kuralları çerçevesinde sınırlı sayıda katılımla gerçekleştirildi.

Eylemin sonunda Gençlik Örgütü Başkanı Doğukan Akdeniz, “Sevdalıyız bu memlekete. Bizim sevdamız özgürlüğe, eşitliğe, demokrasiye, insan haklarınadır ve ülkemizedir. Bağımsız, özgür ve yeşeren gençler olarak göç etmek istemiyoruz. Devletin tüm yurttaşlarına sahip çıkmasını, bağımsızlığa vurulan her darbede ses çıkarmasını bekliyoruz. Love Cyprus!” ifadelerini kullandı ve eyleme katkı koyanlara teşekkür etti.

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