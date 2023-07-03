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CTP Gençlik Örgütü ve EDON “Barış inşası için birliktelik”

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CTP Gençlik Örgütü ve EDON ortak toplantısından “Barış inşası için birliktelik” mesajı çıktı
CTP Gençlik Örgütü ve EDON “Barış inşası için birliktelik”

CTP Gençlik Örgütü ve EDON ortak toplantısından “Barış inşası için birliktelik” mesajı çıktı

 

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs’ta örgütlü bulunan gençlik örgütü EDON’u ziyaret etti. Toplantıda Kıbrıs’ta federal çözüm yanında, ekonomi, eğitim ve sağlık alanlarında her iki tarafta yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

CTP Gençlik Örgütü ile EDON’un görüşmesinde Kıbrıs'ta federal çözüm yönündeki görüşlerinin benzer olduğu ve bu amaca ulaşmak için her iki örgütün toplumlararası iletişimin güçlendirilmesi yönündeki çabalarının önemine vurgu yapıldı.

CTP Gençlik Örgütü ve EDON'un sadece sol sosyalist örgütler olmanın ötesinde, Kıbrıs'ın tarihini taşıyan örgütler olduğu ve geçmişte de bugün de barış yolunda birçok ortak mücadeleler verildiği vurgulandı. İlerleyen dönemlerde her iki örgütün barış inşası ve yeniden birleşme için ortak etkinlikler ve aktiviteler düzenlenmesi konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, her iki bölgenin gençlerinin yaşadığı zorluklar ele alındı. Özellikle ekonomi ve eğitim alanlarında yaşanan sıkıntıların gençlere etkisi ve hükümetlerin bu konulardaki tutumları değerlendirildi. Gündelik sorunlara çözüm bulunması için ortak çaba gösterme gerekliliği vurgulandı. Toplantıda CTP Gençlik Örgütü’nden Genel Sekreter Çağın Nevruz Özsoy, Dış İlişkiler Sekreteri Su Kaba ve Eğitim Sekreteri Nesrin Cambaz bulunurken, EDON’dan ise Kallis Antounas, Seviros Koulas ve Alkis Sylikiotis de hazır bulundu.

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