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CTP Gençlik Örgütü’nde yeni başkan Tekiner

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CTP Gençlik Örgütü’nde yeni başkan Tekiner
CTP Gençlik Örgütü’nde yeni başkan Tekiner

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü 18. Olağan Kurultayını gerçekleştirdi ve Doğukan Akdeniz başkanlık görevini Enver Gürkan Tekiner’e devretti.

Gençlik Merkezi’nde (Kızılbaş Kilisesi) gerçekleştirilen kongreye Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile Gençlik Örgütü üyeleri katıldı. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen kongre, divanın oluşturulmasıyla başladı. Demokrasi Şehitleri anısına yapılan saygı duruşuyla devam eden kongrede, konuşmalara geçildi.

Konuşmaların tamamlanmasından sonra mali ve faaliyet raporları okunarak üyelerin oylarına sunuldu. Daha sonra ise Gençlik Meclisi seçimi gerçekleştirildi ve kongre sona erdi.

Kongreye Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü, Demokrat Parti (DP) Gençlik Örgütü ve Sol Hareket’ten temsilciler de katıldı.

Gençlik Örgütü’nde 18. Dönemde Gençlik Meclisi’ne seçilenler şu isimlerden oluştu:

Çağın Nevruz Özsoy, Hasret Destebanoğlu, Açelya Tekeli, Nesrin Cambaz, Hasan Can Sermet, Melis Güvenir, Sonay Demirpençe, Hüseyin Alnar, Açelya Coşar Tüfekçi, Halil Uskuri, Mustafa Alnar, Şerife Çelebi, Tufan Vudalı, Çağrı Zorlukasap, Buket Yücemöz, Suzan Kısaoğlu, arif Soykök, Deniz Kim, Direnç Berksel, Kaan Samiöz, Doğucan Akdeniz, Berkan Bengihan, Doğukan Besimler, Güven Can Çelebi, Çise Mevlit, Hüseyin Öksüzoğlu, Reşit Çakıcısoy, Şükrü Irkım, Enç Yılmaz, Berk Tansel.

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