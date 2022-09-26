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CTP Genel Başkanı Erhürman Açıklamada Bulundu

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CTP Genel Başkanı Erhürman Açıklamada Bulundu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, mümkünse yarın, en erken zamanda erken seçime gidilmesi gerektiğinin altını çizdi. Söz konusu yapının verdiği zararın her dakika büyüdüğüne vurgu yapan Tufan Erhürman, kurumsal hafızanın da ‘haşat’ edildiği bir dönemden geçildiğini belirtti. İradenin yıprandığına ve bilgi düzeyinin de sıfıra doğru indiğine işaret eden Erhürman, “Her mesele mahkemede bitmeye başladıysa, o ülkede artık risk vardır” dedi. Hakikat Web TV’de Güven Arıklı’nın sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yerel yönetim seçimleriyle ilgili de konuştu, “Lefkoşa, kültürün ve sanatın da başşehri olabilecek bir yerdir” diye konuştu.

 

ERHÜRMAN: ANAYASA’YI GEREKSİZ BİR ŞEY GİBİ GÖRÜYORLAR

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, gayrimeşru hükümetin, Anayasa’yı gereksiz bir şey gibi gördüğünü vurguladı. “Kurumsal yapı da umurlarında değil” diyen Erhürman, söz konusu yapının, halkın iradesini de tanımadığını kaydetti. Tufan Erhürman, “İçinde bulunduğunuz yapıya önce siz saygı duyacaksınız, sonra o yapı üzerinden bir şeyler talep edeceksiniz” dedi. İddia edilen “İki devletli çözüm” modeline inancın, söz konusu modeli savunanlarda da olmadığının altını çizen Erhürman, “Bunun, uluslararası hukuk açısından gerçekleşmesi önündeki engellerin farkındalar” diye konuştu. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Konseyi’nin aldığı kararı da hatırlatan Tufan Erhürman, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) etkili iç hukuk yolu olduğunun bir kez daha ilan edildiğine dikkat çekti. Sürekli müsteşar, müdür değiştirmenin, kurumsal hafızayı haşat ettiğinin altının çizen Erhürman, KIBTEK’te 10 aydır yaşananları eleştirdi.

 

“İRADE YIPRANDI, BİLGİ DÜZEYİ SIFIRA İNDİ”

Karşılarındaki yapının, ‘bir şey yapmak için değil, bir şey olmak için’ siyaset yaptığına dikkat çeken Erhürman, “Bu arkadaşlar bir şey olmak için orada. Ben cumhurbaşkanı, başbakan olayım da bir şey yapayım değil buradaki dert” dedi. Memleketin, kurultay ve seçim hesaplarıyla yönetilmeye çalışıldığını ifade eden Erhürman, memlekette yıpranmadık tarafın kalmadığını belirtti. Söz konusu yapıyla bu işin yürüyemeyeceğinin altını çizen Erhürman, “Mümkünse yarın, bir an önce erken seçime gidilmelidir. İrade yıprandı, bilgi düzeyi sıfıra doğru indi. Ülke uzun zamandır yönetilmiyor. Bu saatten sonra bunu düzeltmek, halkın iradesine gitmeden mümkün değildir. 10 ayda bu memleketin yaşadıklarının haddi hesabı yok” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Demokrat Parti (DP) Kurultayı’nın ardından, 7 kişinin Turizm Bakanlığı’na istihdam edildiği iddialarını anımsatan Erhürman, söz konusu iddiaların yalanlanmadığına dikkat çekti.

 

“MAALİYE AÇISINDAN SIKINTI YOK, MESELE EKONOMİK”

Memlekette maliye açısından bir sıkıntının olmadığını ifade eden Erhürman, meselenin, ekonomik sıkıntı olduğunu kaydetti. “Enflasyon yükseldikçe, maliyenin Türk Lirası (TL) cinsinden geliri artar. Maliye parayı toplayacak” diyen Erhürman, Türkiye’den sadece savunma harcamalarının geldiğini de anımsattı. Kıbrıs’ın güneyinden de maliyeye ‘para akmaya’ devam ettiğini vurgulayan Erhürman, “Maliyeye Rum tarafından para aktıkça, senin insanının alım gücü de umurunda değil. Halkının da alım gücü her gün biraz daha düşüyor.

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