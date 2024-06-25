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CTP Genel Başkanı Erhürman Ankara’da

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Dışilişkiler Sekreteri ve Girne Milletvekili Fikri Toros ile birlikte bir dizi temasta bulunmak üzere Ankara’ya gitti.
CTP Genel Başkanı Erhürman Ankara’da

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Dışilişkiler Sekreteri ve Girne Milletvekili Fikri Toros ile birlikte bir dizi temasta bulunmak üzere Ankara’ya gitti.

Dün Ankara’ya giden Erhürman, aynı günün akşamı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) giderek burada TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüştü. Tufan Erhürman, 25 Haziran Salı günü saat 11.00’de AK Parti Genel Merkezi’nde AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile görüşecek.

Erhürman, 26 Haziran Çarşamba günü bir grup gazeteci ile kahvaltıda buluşacak. Erhürman, aynı gün saat 11.00’de CHP Genel Merkezi’nde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek.

Erhürman, 26 Haziran 2024 Çarşamba akşamı ülkemize geri dönecek.

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