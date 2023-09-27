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CTP Genel Başkanı Erhürman: Nüfus politikası barındırmayan bir kalkınma planının geçerliliği yoktur

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, içerisinde nüfus politikası barındırmayan bir kalkınma planın geçerliliği olmayacağını savundu.
CTP Genel Başkanı Erhürman: Nüfus politikası barındırmayan bir kalkınma planının geçerliliği yoktur

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Erhürman, BRT’de 17. Saat Programı’na konuk oldu ve gündemdeki konulara yönelik açıklamalarda bulunarak. hükümetin 5 yıllık kalkınma planıyla ilgili olarak, çalışmaların hiç umut verici olmadığını belirtti.

 

CTP olarak 2022 yılında yapılan erken genel seçimlerde 5 yıllık ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma planını bir taahhüt olarak sunduklarını dile getiren Erhürman, “Bunu anlatmak için de çok uğraştık ama Meclis’te defalarca söylemiş olmamıza rağmen ses gelmedi” dedi.

 

Hükümet programıyla kalkınma planının iki ayrı kavram olduğunu ve bu iki kavramın birbirinden ayrılması gerektiğini belirten Genel Başkan Tufan Erhürman, hükümet programının hükümetin kendi görev süresi içerisinde ne yapmak istediğini anlattığını, ancak 5 yıllık kalkınma planlarının gelecek olan hükümetlerin de uyması gereken bir plan olduğunu kaydederek, samimiyet ve nezaket gereği bu planla ilgili muhalefet partileriyle görüşülmesi gerektiğini çünkü mevcut hükümet gittikten sonra yerine gelecek olan hükümetlerin de bu plana uyması gerekeceğini söyledi.

 

-Nüfus politikasıyla ilgili bir madde yok

 

Kalkınma planlarında nüfus politikasının temel taşı oluşturduğunu kaydeden Erhürman, çalışmada nüfus politikasına dair en ufak bir madde bulunmadığını savundu. Kendilerinin bahsettiği kalkınma planına göre, ilk adımın nüfus politikası olması gerektiğini belirten Erhürman, “Çünkü siz o nüfus politikasıyla kaç okula, kaç hastaneye, kaç doktora, kaç hemşireye ihtiyaç duyacağınızı belirleyeceksiniz. Bu arkadaşların nüfus konusunda söyledikleri tek bir şey yok. ” dedi.

 

Erhürman, “Planın bu şekilde hazırlanması halinde toplumun önüne umut olarak konulan bir projenin zibil tenekesine atılacağını” savunarak, hükümetin sadece kısa günün karını düşündüğünü ileri sürdü.

 

-Sokağa çıkacağız

 

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak yaşananlara tepki vermek için bir takım eylem planları hazırladıklarını ifade eden Tufan Erhürman, “Çocuklarımızı bu felaketten korumak için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

 

CTP’nin bu konuda bazı kararlar aldığını açıklayan Erhürman, “Biz sokağa çıkmaya hazırız, çıkacağız. Bu bizim tarihsel sorumluluğumuzdur. Bu toplum bu yaşananlara da tepki vermeyecekse başka bir şeye tepki vermesine gerek yoktur. Bir Kıbrıslı Türk olarak benim hak ettiğim yönetim bu değildir” dedi.

 

 Kıbrıs Türk halkının “kötü yönetimi hak etmediğini” de artık göstermek zorunda olduğuna işaret eden Erhürman, “Meclis dışındaki partilerle de görüşeceğiz. Sendikalarla, sivil toplum örgütleriyle görüşeceğiz. Mesele biz olmanın da çok ötesindedir. Mesele memleket meselesidir. Herkesle temas halinde olacağız. Kim ne yapmayı uygun görürse onu yapar ama biz birlikte bir mücadele verilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

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