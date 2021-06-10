CTP Genel Başkanı Erhürman seçime müdahalelerle ilgili verdiği örnekleri açıkladı

Bugün bir internet gazetemizde yayımlanan bir raporda, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale ile ilgili olarak benimle görüşüldüğü ama sonrasında, benim anlattıklarımı imzalamak istememem üzerine ifadelerimin rapordan çıkarıldığı belirtildi. Bu söylenen doğrudur. Ama buna ek olarak, benim, raporu hazırlayan arkadaşlar adına benimle iletişime geçen arkadaşıma, metni bana ilettikleri şeklin dilini düzelttikten sonra ismimle yayımlamalarında hiçbir sorunum olmadığını söylediğim de, her halde ilgili arkadaşın da teyit edeceği gibi doğrudur.

Haberde de yer aldığı gibi, benim söylediğim, yaptığım açıklamaların/röportajın altına imza atmak gibi bir usulü doğru bulmadığımdır. Kaldı ki görüşmenin yapıldığı gün de bana bu usulün uygulanmasının istendiği belirtilmedi. Yani, ben önce imza atmayı kabul edip de sonradan bundan vazgeçmiş falan değilim. Bugüne kadar gerek hukukçu, gerekse siyasetçi olarak pek çok açıklama yaptım ama hiçbir açıklamamın altına imza atmadım. Böyle bir şeye de kimse gerek duymadı, böyle bir talepte bulunulmadı. Çünkü bu bir “ifade” değil, açıklama veya röportaj. Buna karşın imza isteyen arkadaşların ve açıklamalarını imzalayan diğer arkadaşların bu yöndeki iradelerine, bunu gerekli görmelerine saygı duyarım. Ama imza atmamayı doğru bulmamama karşın, bana ulaştırılan metnin yayımlanmasıyla ilgili bir sorunum olmadığını açıkça söylediğimin de altını bir kez daha çizerim.

Gerçekler bunlar olmasına karşın, raporu hazırlayan arkadaşları tenzih ederek söylemek zorundayım ki, bu durum kimileri tarafından, pek çok kez olduğu gibi, bir kez daha şahsıma ve CTP’ye yönelik bir itibar suikastine dönüştürülmeye çalışıldı. Bugün, bu saate kadar Meclis çalışmalarında olduğum için bu uzun açıklamayı ancak şimdi kaleme alma fırsatım oldu.

Aşağıda, raporu hazırlayan arkadaşlarla yaptığım görüşmede belirttiğim ve onların bana ilettiği metinde de yer alan müdahale örnekleri sıralanmıştır. Bunların sanırım tamamını seçimden sonra katıldığım pek çok programda zaten söyledim. Bunlar dışında da duyduğumuz pek çok şey oldu ama bir hukukçu olarak somut ve kanıtlanabilir olanları dile getirmeyi ve bu dile getirilen somut ve kanıtlanabilir örneklerin müdahaleyi ispata yeterli olduğunu düşünüyorum.

Bugüne kadar olduğu gibi, bugün de, bundan sonra da her türlü eleştiriye açığım/açık olacağım. Başkalarının yaptığı gibi eleştiri karşısında saldırganlaşacak da değilim. Ama en azından beni tanıyan ve her istediği zaman bana ulaşabilecek durumda olan insanların, eleştiri yapmadan önce beni arayıp neyi/neden yaptığımı veya yapmadığımı benden öğrenme gayreti içerisine girmelerini de hep bekleyeceğim. Çünkü Kıbrıs Türk insanının samimiyetinden asla umudu kesmedim, kesmeyeceğim.

Raporu hazırlayan arkadaşlarla yapılan görüşmede müdahalelerle ilgili verdiğim örnekler aşağıdadır (metnin yazılış üslubuna uygun şekilde aktarıyorum):

- Somut olarak müdahale olarak adlandırılabilecek olayların yaşandığını ve bunların pek çoğunun seçime kısa bir süre kala cereyan ettiğini,

- Su ve Maraş konularındaki törenlerin/açıklamaların YSK’nın tören yapılamayacağını belirtmiş olmasına karşın yapıldığını, bunların KKTC’de değil de Türkiye’de yapılmış olmasının hukuken hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini,

- Seçime çok kısa bir süre kala Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Sorunu ile ilgili çözüm tercihinin veya tezinin iki devletlilik olduğu yönünde açıklama yapıldığını, bu açıklamanın da hangi adayların tercih edildiğini ve hangi adayların tercih edilmediğini gösterdiğini, nitekim federasyonu savunan adayların bu açıklamadan sonra katıldıkları programlarda, sürekli olarak seçimi kazanmaları halinde garantör Türkiye Cumhuriyeti ile uyum içinde çalışmalarının nasıl mümkün olacağı yönündeki sorulara muhatap bırakıldıklarını,

- Seçime kısa bir süre kala Türkiye Büyükelçiliği kanalıyla spor kulüplerine maddi yardımda bulunulduğunu,

- Seçime kısa bir süre kala Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye 20 milyon TL aktarıldığını ve 10,000 kişinin hesaplarına 2000’er TL yatırıldığını, yine aynı süreç içerisinde KKTC Hükumetine 117 milyon TL aktarma yapıldığının açıklandığını,

- Seçim çalışmaları için Türkiye Cumhuriyeti’nden adaya bazı milletvekillerinin geldiğinin duyulduğunu,

- Geçmiş dönemlerde de seçimlere müdahalenin yaşandığının bilindiğini, 1990 seçimlerinde yaşananlarla ilgili olarak Meclis’te Araştırma Komitesi kurulduğunu ve müdahale olduğunu saptayan bir rapor hazırlandığını, orada Türkiye Cumhuriyeti televizyonlarında bir aday lehine yapılan bir konuşmanın Meclis Araştırma Komitesi raporunda müdahale olarak kabul edildiğini, bu seçimde bu şekilde müdahalenin kat be kat fazla yapıldığını ve seçime kısa bir süre kala Türkiye Cumhuriyeti televizyonlarında KKTC seçmenin oy verme davranışını etkileyecek çok sayıda program yapıldığını,

- Meclis Araştırma Komitesi’nin söz konusu raporu dikkate alındığında, orada müdahale olarak saptanan olaylarla son dönemde yaşanan ve örnekleri yukarıda sıralanan olayların çok daha bariz bir şekilde müdahaleyi gösterdiğinin açık olduğunu söyledim.