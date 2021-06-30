CTP Genel Başkanı Erhürman Sosyal Medya Hesabından Konuştu!

Bir zamanlar ürettiğimiz rakıyı “ihraç” bile edebiliyorduk. Hatta bir ara Türkiye ile imzalanan bir protokolle Türkiye’ye yılda üç milyon litre rakı ihraç etme anlaşması yapmıştık ama bu protokol de hiç uygulanmadı. Sonra Türkiye “rakı”yı tescil ettirdi, ihracat yolları tamamen kapandı. Üretmeye devam ettik ama iç piyasada da Türkiye rakılarıyla rekabet edemez olduk.

Rakıda üretici, hatta ihracatçı konumundan büyük ölçüde yalnızca dolum yapan konumuna geriledik. O da önemli bir gelir getiriyor, istihdam yaratıyordu ama şimdi o yol da yavaş yavaş kapanıyor.

Hikaye hazin ve burada anlatmak için uzun. Bunun bugünkü sonuçlarından biri de TAŞEL’de çalışan bazı işçilerin işten çıkarılması ve diğer işçilerin de grev başlatması. Hani “ne üretirsek Türkiye’ye satacağız” diyordu ya Sn. Arıklı! Öyle söylemekle olmuyor bu işler. Ve sonuçta olan bu zor dönemde evine ekmek götüremeyen TAŞEL emekçilerine oluyor!!! #üretenyokolmaz