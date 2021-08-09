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CTP Genel Başkanı Erhürman Sosyal Medya Hesabından Konuştu

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CTP Genel Başkanı Erhürman Sosyal Medya Hesabından Konuştu
CTP Genel Başkanı Erhürman Sosyal Medya Hesabından Konuştu

"Kıbrıs'ın gerçeklerini öğrenip ona göre konuşmalıdır"... Kim söylüyor? Sn. Tatar. Kime söylüyor? Sn. Talat ve Sn. Akıncı dönemlerinde müzakerecilik görevini üstlenen, bakanlık yapan, Meclis'te en uzun süreden beri milletvekili olanlardan biri olan Sn. Özdil Nami'ye...

Sn. Nami'nin değerlendirmelerine katılmayabilirsiniz. Ama hele de Cumhurbaşkanlığı makamındaysanız, nasıl dediğiniz çoğu zaman ne dediğinizden bile daha önemli. Bu ayrıştırıcı, düşmanlaştırıcı, hiç hak edilmemiş bir statüye bürünülerek "bir tek ben bilirim ve herkese öğretirimci" üslup, makama ve Kıbrıs Türk halkına zarar vermekten başka hiçbir işe yaramıyor. Madem öyle, bu da böyle biline!!!

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