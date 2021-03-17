CTP Genel Başkanı Erhürman'dan Detay'a kutlama mesajı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Detay Gazetesi'ne kutlama mesajı gönderdi:
Sayın Taner Ulutaş ve Erkut Yılmabaşar
Detay Kıbrıs Gazetesi Yayın Kurulu
İlkeli ve objektif habercilik ve yayın anlayışıyla toplumun takdirini ve saygısını kazanmış olan Detay Gazetesi’nin 8’inci kuruluş yıldönümünü kutlar, tüm basın emekçilerini tebrik eder, başarılı yayıncılık faaliyetlerinizin devamını dilerim.
Tufan ERHÜRMAN
CTP Genel Başkanı
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