  • BIST 4.521,54
  • Altın 1247.593
  • Dolar 19.786
  • Euro 21.332
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAChatGPT’nin patronu yapay zekâ konusunda uyardı: “Endişeliyiz”

CTP Genel Başkanı Erhürman’dan olası yangınlarla ilgili açıklama

» »
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yangın mevsimine girildiğini belirterek, olası yangınlara yönelik alınması gereken önlemlerle ilgili açıklama yaptı.
CTP Genel Başkanı Erhürman’dan olası yangınlarla ilgili açıklama

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Olası yangınlarla ilgili uyarılarda bulunan Erhürman, “Hızla akan haberlerin arasında kaynayıp gidecek biliyorum! Sonra hiç istemediğimiz şeyler yaşanırsa, hepimiz sıraya girip ‘ciğerlerimiz yandı’ diyeceğiz, onu da biliyorum” dedi.

Erhürman açıklamasında, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Orman Mühendisleri Odası (OMO) ve Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’nın (KEMA) olası yangınlara yönelik duyurduğu tedbirlere de değindi.

OMO ve KEMA’nın yangınlarla ilgili açıklaması ise şu şekilde:

"Orman Dairesi’nin personel kadrosu süratle gözden geçirilerek gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır. Münhal kadrolar ivedilikle doldurulmalıdır.

 

Orman yangınlarında yangın çalışmalarını yürütecek kişi Orman Dairesi’nin yangın mahallindeki en kıdemli personelin olması gerekmektedir. Yangın söndürme çalışmalarına katılan tüm kurum ve kuruluşların Orman Dairesi’nin bu yetkilisiyle koordinasyonu sağlayarak çalışma yürütmesi gerekmektedir.

Ateşli piknik yapılmasının yasaklanması, riskli orman bölgelerine giden yolların trafiğe kapatılması gerekmektedir.

Yangın mevsiminden önce ilçelerde harekat merkezleri oluşturulmalıdır.

Orman yangın şeritleri ve yolları yangın mevsiminden önce temiz ve trafiğe açık bulundurulmalıdır.

İlk müdahale ekiplerinin oluşturulması aşamasında Orman Dairesi’ne işçi seçme fırsatı verilmeli siyasiler bundan elini çekmelidir.

En güzel ormanların yer aldığı Alevkaya bölgesinin hemen güneyinde bulunan atış sahasından yapılan atışlar sonucu devamlı surette yangınlar oluşmakta ve bu yangınların söndürülmesi çok tehlikeli olmaktadır. Bu atış alanının başka bir bölgeye kaldırılması zorunluluk arz etmektedir."

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üstel: Kadınlarımızın gösterdiği çaba, bizim için çok değerli18 Mayıs 2023 Perşembe 15:52
  • Maliye Bakanı Şan'dan 19 Mayıs Mesajı18 Mayıs 2023 Perşembe 15:40
  • Polis Genel Müdürü Kasım Kuni öğrencileri kabul etti...18 Mayıs 2023 Perşembe 15:36
  • Bağımsızlık Yolu: Arıklı’yı Uyarıyoruz: Başımıza İkinci Bir Aksa’yı Musallat Etmenize İzin Vermeyeceğiz!18 Mayıs 2023 Perşembe 15:29
  • Ülke Geneli Trafik Denetimi! 50 Araç Trafikten Men Edildi18 Mayıs 2023 Perşembe 15:16
  • İzinsiz İkamete 8 Tutuklama!18 Mayıs 2023 Perşembe 15:12
  • Feyzioğlu, 20 Temmuz Fen Lisesi heyetini kabul etti18 Mayıs 2023 Perşembe 15:08
  • Müstahdem Tarafından Hırsızlık18 Mayıs 2023 Perşembe 15:00
  • “Balıkçılık İzinleri ve Balıkçılık Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı Tüzüğü” Resmi Gazete’de yayımlandı18 Mayıs 2023 Perşembe 13:14
  • Seçimlerde sandık kurulu başkanlarına bin 800, sandık kurulu üyelerine bin 400 TL ödeme yapılacak18 Mayıs 2023 Perşembe 13:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti