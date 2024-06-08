CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'dan elektrik kesintilerine tepki

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Müdürü Dalman Aydın'ın dünkü açıklamasına işaret ederek, tepki gösterdi.

CTP Lideri Erhürman, "Dün, KIB-TEK yetkilisi, TAK muhabirinin sorusu üzerine "bugün için elektrik kesintisi planlanmıyor" demişti. Elektrik kesintisinin planlanmadığı gün Yenikent bölgesinde 10 saati aşkın süre boyunca elektrik kesintisi yaşandı" ifadelerini kullandı.

"Daha kötüsü ne?" diye soran Erhürman, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu süre içerisinde tek bir KIB-TEK yetkilisi, tek bir "hükumet" yetkilisi, elektrik kesintisinin sebebine ve süresine ilişkin açıklama yapma zahmetine katlanmadı. İnsanlar çaresizce ve ne olacağını bilmeden bekledi. İşte her gün yeni bir olayda kendini bir kez daha gösteren, insana zerre değer vermeyen, değer vermezken burnundan da kıl aldırmayan zihniyet bu!"