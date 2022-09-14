CTP Genel Sekreteri Akansoy: CTP olarak hiçbir zaman duruşumuzu değiştirmedik

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, hükümetin hukuk dışı uygulamaları ve Anayasa ihlalleri konusunda, Meclis içi tartışma ve değerlendirmelerde CTP olarak hiçbir zaman duruşlarını değiştirmediklerini belirtti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamada, Seçim ve Halkoylaması Yasası’yla ilgili uzlaşı sağlanabilmesi için komite kurulduğunu ve muhalefetle ortak uzlaşıya varıldığını ifade etmişti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Hasipoğlu’nun açıklamalarına ilişkin kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

"MECLİS İÇİ DEĞERLENDİRMELERDE HİÇBİR ZAMAN BU DURUŞUMUZU DEĞİŞTİRMEDİK"

CTP olarak, hükümetin hukuk dışı uygulamaları ve Anayasa ihlalleri konusundaki tavırlarının tartışma konusu olmadığını sürekli ifade ettiklerini belirten Akansoy, “Meclis içi tartışma ve değerlendirmelerde hiçbir zaman bu duruşumuzu değiştirmedik” dedi.

Akansoy, bu konudaki kararlılıklarının ‘çok açık’ olduğunu ifade ederek, “CTP'nin bu kararlılığını ve duruşunu bile bile, UBP hükümetinin Anayasayı ihlal etmeye devam etmesi ve komitede ‘uzlaşıya vardık’ gibi kafa karıştırıcı yaklaşımlarla konunun sulandırılmaya çalışılması asla kabul edilemez” açıklamasında bulundu.

“SAYIN HASİPOĞLU'NUN HALKIN BİLDİĞİNİ BİLMEMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

Kıbrıs Türk halkının, memleketi bu hale getirenin kim olduğunu çok iyi bildiğini dile getiren Akansoy, “UBP Genel Sekreteri Sayın Hasipoğlu'nun halkın bildiğini bilmemesi mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Akansoy, CTP’nin hukukun üstünlüğüne ve Anayasaya bağlılığını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.