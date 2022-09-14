  • BIST 3.336,36
  • Altın 1000.42
  • Dolar 18.2507
  • Euro 18.2723
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

CTP Genel Sekreteri Akansoy: CTP olarak hiçbir zaman duruşumuzu değiştirmedik

» »
CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, hükümetin hukuk dışı uygulamaları ve Anayasa ihlalleri konusunda, Meclis içi tartışma ve değerlendirmelerde CTP olarak hiçbir zaman duruşlarını değiştirmediklerini belirtti.
CTP Genel Sekreteri Akansoy: CTP olarak hiçbir zaman duruşumuzu değiştirmedik

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamada, Seçim ve Halkoylaması Yasası’yla ilgili uzlaşı sağlanabilmesi için komite kurulduğunu ve muhalefetle ortak uzlaşıya varıldığını ifade etmişti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Hasipoğlu’nun açıklamalarına ilişkin kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

"MECLİS İÇİ DEĞERLENDİRMELERDE HİÇBİR ZAMAN BU DURUŞUMUZU DEĞİŞTİRMEDİK"

CTP olarak, hükümetin hukuk dışı uygulamaları ve Anayasa ihlalleri konusundaki tavırlarının tartışma konusu olmadığını sürekli ifade ettiklerini belirten Akansoy, “Meclis içi tartışma ve değerlendirmelerde hiçbir zaman bu duruşumuzu değiştirmedik” dedi.

Akansoy, bu konudaki kararlılıklarının ‘çok açık’ olduğunu ifade ederek, “CTP'nin bu kararlılığını ve duruşunu bile bile, UBP hükümetinin Anayasayı ihlal etmeye devam etmesi ve komitede ‘uzlaşıya vardık’ gibi kafa karıştırıcı yaklaşımlarla konunun sulandırılmaya çalışılması asla kabul edilemez” açıklamasında bulundu.

“SAYIN HASİPOĞLU'NUN HALKIN BİLDİĞİNİ BİLMEMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

Kıbrıs Türk halkının, memleketi bu hale getirenin kim olduğunu çok iyi bildiğini dile getiren Akansoy, “UBP Genel Sekreteri Sayın Hasipoğlu'nun halkın bildiğini bilmemesi mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Akansoy, CTP’nin hukukun üstünlüğüne ve Anayasaya bağlılığını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TDP: Soudjis korku salmak amacıyla göz altında tutuluyor14 Eylül 2022 Çarşamba 11:38
  • Dışişleri bakanlığı basın açıklaması yaptı14 Eylül 2022 Çarşamba 11:33
  • Yıldırım-Atlılar'da yangın14 Eylül 2022 Çarşamba 11:29
  • Lefkoşa'da ani ölüm!14 Eylül 2022 Çarşamba 11:28
  • Kamu’da kış mesaisi Pazartesi başlıyor14 Eylül 2022 Çarşamba 10:42
  • Oğuzhan Hasipoğlu: Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası'nı Meclis'in gündemine taşıyacağız14 Eylül 2022 Çarşamba 10:42
  • Meclis olağanüstü toplanacak14 Eylül 2022 Çarşamba 10:16
  • Zeki Çeler: Kaş yapayım derken göz çıkarıyorlar14 Eylül 2022 Çarşamba 10:11
  • Özersay: Gene Bakan değişikliği!14 Eylül 2022 Çarşamba 10:10
  • 5 saatlik elektrik kesintisi14 Eylül 2022 Çarşamba 10:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti