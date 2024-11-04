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CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy: Meclis hepimizindir

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CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, “Meclis hepimizindir. Hukuk temelinde bir yaşam kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.
CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy: Meclis hepimizindir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, “Meclis hepimizindir” dedi ve halkın kendi iradesine sahip çıkması bakımından hukuk temelinde bir yaşamın kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

CTP Genel Sekreteri Akansoy, yazılı açıklamasında, “Bu topraklarda demokrasiyi de barışı da güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı. Akansoy, Meclis'te “kaos” olduğunu ancak bunun sorumlusunun 29 vekile sahip “hükümet” olduğunu ileri sürdü.

Hükümetin 26 oyu denkleştiremediğini savunan Akansoy, “Hileli çift oylarla başkan ilan ettiler. Her noktada açık itirazımızı yaptık, ‘hukuku ihlal etmeyin, seçiminizi yapın, Meclis'i çalıştırın’ dedik, yapamadılar, yapamıyorlar. Kaos böyle başladı” ifadelerini kullandı.

UBP’ye yönelik eleştiriler yapan Akansoy, şöyle devam etti:

“Ortada gerçekten kötü bir oyun var. Oyun içinde oyun oynanıyor. Meclis halkındır. Ne bizim ne UBP’nin ne de bir başkasının. Meclis çalışmalarının hukuka uygun demokratik ilke ve teamüller çerçevesinde yapılması halkın düzgün hizmet alması için çok önemli. Yasamanın görevini yapabilmesi, sistemin verimli çalışması, denetimin eksiksiz yerine getirilmesi bakımından çok önemlidir.

Kimi çevrelerin bizi Meclisi terk etme davetine ve Meclis içi oyunlara ortak olmamızı isteyenlere verdiğimiz cevap açıktır; Meclis halkındır. Biz halkın temsilcileri olarak Meclisi hukuk ekseninde çalıştırmak sorumluluğundayız. Meclis hepimizindir. Bu topraklarda demokrasinin yerleşmesi, halkın kendi iradesine sahip çıkması bakımından hukuk temelinde bir yaşam kaçınılmazdır. Bu mücadele bu yaşam için verilecektir. Yolsuzluğun, hırsızlığın ayyuka çıktığı bir dönemde, demokrasiye sonuna kadar sahip çıkacağız.

Halkımız rahat olsun, ne yaptığımızı biliyoruz. Adım adım bu topraklarda demokrasiyi de barışı da güçlendireceğiz.”

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