  • BIST 9889.71
  • Altın 2957.01
  • Dolar 35.3143
  • Euro 36.6837
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy'dan KDV Artışı Tepkisi

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla hükümetin temel gıda ürünleri ve temizlik malzemelerinde KDV oranlarını artırma kararına sert tepki gösterdi.
CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy'dan KDV Artışı Tepkisi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla hükümetin temel gıda ürünleri ve temizlik malzemelerinde KDV oranlarını artırma kararına sert tepki gösterdi.

Akansoy, paylaşımında 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen bu düzenlemenin, dar ve orta gelirli vatandaşların alım gücünü ciddi şekilde düşüreceğini belirtti. Açıklamasında, “Temel gıda ürünleri ve temizlik malzemelerinde KDV artışı yapmak, dar ve orta gelirlinin daha da yoksullaşması demektir,” ifadelerine yer verdi.

Hükümetin bu kararının, halkın ekonomik sıkıntılarını daha da derinleştireceğini savunan Akansoy, bu yaklaşımı “Kıbrıs Türk halkına yönelik kötülük ve düşmanlık” olarak nitelendirdi. “Başka bir açıklama bulamıyorum,” diyen Akansoy, hükümete yönelik eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:

“Bir an önce bu halkın yakasından düşün artık!”

Akansoy’un bu açıklamaları, özellikle ekonomik krizle mücadele eden geniş kesimlerin hükümete olan tepkilerini yansıtması açısından dikkat çekti. CTP, uzun süredir ekonomik politikalarda dar gelirli vatandaşların korunması gerektiğini vurguluyor ve hükümetin bu yöndeki kararlarını eleştiriyor.

Öte yandan hükümet kanadından, KDV artışına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bu kararın gerekçesi ve uygulanma şekline dair detayların önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu, 3 kişiyi yasaklı göçmen ilan etti30 Aralık 2024 Pazartesi 10:57
  • 2024'te 31 hükümlü TC yetkililerine teslim edildi30 Aralık 2024 Pazartesi 10:44
  • Döviz kurlarında son durum...30 Aralık 2024 Pazartesi 10:15
  • 133 kişiye daha ‘istisnai’ yurttaşlık29 Aralık 2024 Pazar 18:49
  • Gazeteciler Birliği: 2025'te gazeteciler ağır cezada yargılanmasın diye mücadelemizi artıracağız29 Aralık 2024 Pazar 17:32
  • Meteoroloji'de kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı…29 Aralık 2024 Pazar 17:28
  • Hellim üretiminde Kıbrıs sütünün tanımlanmasına yönelik bir yöntem geliştirildi29 Aralık 2024 Pazar 12:38
  • Bir Günde Beş Ayrı Trafik Kazası: 1 kişi yaralandı 3 kişi tutuklandı29 Aralık 2024 Pazar 12:36
  • 4 kişi tutuklandı, 41 araç trafikten men edildi!29 Aralık 2024 Pazar 12:33
  • Beton bariyerlere çarptı, takla attı: Şans eseri yaralanan olmadı28 Aralık 2024 Cumartesi 22:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti