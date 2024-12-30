CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy'dan KDV Artışı Tepkisi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla hükümetin temel gıda ürünleri ve temizlik malzemelerinde KDV oranlarını artırma kararına sert tepki gösterdi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla hükümetin temel gıda ürünleri ve temizlik malzemelerinde KDV oranlarını artırma kararına sert tepki gösterdi.

Akansoy, paylaşımında 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen bu düzenlemenin, dar ve orta gelirli vatandaşların alım gücünü ciddi şekilde düşüreceğini belirtti. Açıklamasında, “Temel gıda ürünleri ve temizlik malzemelerinde KDV artışı yapmak, dar ve orta gelirlinin daha da yoksullaşması demektir,” ifadelerine yer verdi.

Hükümetin bu kararının, halkın ekonomik sıkıntılarını daha da derinleştireceğini savunan Akansoy, bu yaklaşımı “Kıbrıs Türk halkına yönelik kötülük ve düşmanlık” olarak nitelendirdi. “Başka bir açıklama bulamıyorum,” diyen Akansoy, hükümete yönelik eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:

“Bir an önce bu halkın yakasından düşün artık!”

Akansoy’un bu açıklamaları, özellikle ekonomik krizle mücadele eden geniş kesimlerin hükümete olan tepkilerini yansıtması açısından dikkat çekti. CTP, uzun süredir ekonomik politikalarda dar gelirli vatandaşların korunması gerektiğini vurguluyor ve hükümetin bu yöndeki kararlarını eleştiriyor.

Öte yandan hükümet kanadından, KDV artışına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bu kararın gerekçesi ve uygulanma şekline dair detayların önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.