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CTP Genel Sekreteri Sorakın: "HP'nin öne çıkardığı hususlar bana 'bahane' gibi geliyor"

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CTP Genel Sekreteri Sorakın, "Etik olarak Meclis'te en çok vekili olan partiye hükümet kurma görevinin verilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.
CTP Genel Sekreteri Sorakın: "HP'nin öne çıkardığı hususlar bana 'bahane' gibi geliyor"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, BRT’de canlı yayına katılarak hükümetin istifasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sorakın, Halkın Partisi’nin hükümetten çekilmesine ilişkin öne çıkardığı hususları ‘bahane’ olarak yorumladı. Başbakan Tufan Erhürman’ın, istifa sonrası gerçekleştirdiği “Görev, Meclis’te en çok temsilcisi olan UBP’ye verilmeli… Meclis içinde koalisyon formülü barındığını düşünüyorum” açıklamasına değinen Sorakın, “Koalisyon için birçok alternatif var. Etik olarak Meclis’te en çok vekili olan partiye hükümet kurma görevinin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Umut ediyorum ki UBP hızla hükümeti kurar. Eğer sorun çıkarsa öteki alternatifler de gündeme gelebilir” dedi.

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