  • BIST 2.534,14
  • Altın 918.517
  • Dolar 14.6701
  • Euro 15.8886
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAGuterres'ten Kudüs'teki kutsal mekanların statükosunun korunması çağrısı

CTP Genel Sekreteri Sorakın: Siyaset yerle bir edildi!

» »
CTP Genel Sekreteri Sorakın: Siyaset yerle bir edildi!
CTP Genel Sekreteri Sorakın: Siyaset yerle bir edildi!

Sorakın’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Demokrasi bir yaşam biçimidir. Demokrasiyi, demokratik kuralları içselleştiremeyen kurumlardan toplum sorunlarına çare üretmelerini, sosyal adaleti ve eşitliği tesis etmelerini beklemek abesle iştigaldir. Demokrasilerde karar almanın en temel unsuru katılımdır. Siyasal partilerde de, hükümetlerde de durum böyledir. Ülkeyi yönetme iddiasındaki bir siyasal yapılanmada demokratik kurallar uygulanmayıp müdahalelere, dayatmalara fırsat yaratılıyorsa o siyasal yapılanmanın ülke ve ülke insanına dair hiç bir olumlu icraatı olamaz, topluma değer katması beklenemez. Cumhurbaşkanlığı seçimi ile başlayan,  kurultaylarla devam eden, kabine oluşumları ve değişiklikleriyle gelişen, hükümetlerin antidemokratik uygulamaları ve yaz-boza dönen kararları ile siyasetin de itibarın da ekonominin de sosyal yaşamın da yerle bir edildiği bir süreçten geçiyoruz. Ancak umutları tüketmemek lazım. Elbette çare vardır. Çare irade ve demokrasidedir. Kıbrıslı Türkler de bunu başarabilecek yeteneğe ve güce sahiptirler.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son Dakika: Sucuoğlu Sarayda...20 Nisan 2022 Çarşamba 15:31
  • EÖP'ten sağduyu çağrısı20 Nisan 2022 Çarşamba 14:57
  • Erhürman: Bu maskaralıktan kahramanlık çıkmaz!20 Nisan 2022 Çarşamba 14:50
  • Sucuoğlu "Hükümetin istifasının kabul edildiği konusunda bilgim yok"20 Nisan 2022 Çarşamba 14:39
  • SON DAKİKA! Başbakan, Saray'a davet edildi20 Nisan 2022 Çarşamba 14:28
  • Yerel yönetimlerle ilgili mevzuat için oluşturulan geçici ve özel komite bugün ilk kez toplandı20 Nisan 2022 Çarşamba 13:27
  • KTİMB: Siyasilerin keyfi davranışlarına tahammülümüz kalmadı20 Nisan 2022 Çarşamba 12:51
  • Stefanu, Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Liu Yantao ile görüştü20 Nisan 2022 Çarşamba 12:45
  • Din İşleri Başkanlığında, ihtida (Müslüman olma) merasimi gerçekleşti20 Nisan 2022 Çarşamba 12:33
  • “1’inci Akçay Çocuk ve Bahar Şenliği” düzenleniyor.20 Nisan 2022 Çarşamba 12:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti