CTP Genel Sekreteri Sorakın: "Süs bitkisi" Olma Niyeti Taşımıyoruz

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, “CTP günü ve saati geldiğinde aynen 90’da olduğu gibi sokağa inmesini bilir, bu opsiyon da ajandamızda mevcuttur ve yetkili organlarımızda tartışılmaktadır” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, ülkenin en köklü partilerinden biri olan CTP’nin Kıbrıs konusunda ne Cumhurbaşkanı Tatar’ın, ne de meclis çalışmalarında Saner hükümetinin “Süs bitkisi” olma niyeti taşımadığına vurgu yaparak, “CTP günü ve saati geldiğinde aynen 90’da olduğu gibi sokağa inmesini bilir, bu opsiyon da ajandamızda mevcuttur ve yetkili organlarımızda tartışılmaktadır” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, azınlık hükümetinin protokolünde yer almasına karşın Başbakan Saner’in bir takım ayak oyunlarıyla seçimi 2023’e ötelemeye çalıştığını belirterek, diğer muhalefet partileri HP ve TDP ile birlikte bu konuyu yargıya taşıyacaklarını ifade etti.

Sorakın, “Başbakan ad-hoc komitesi altında yasaları çiğnemeye ve meclisteki muhalefet partilerini işlevsiz kılmaya çalışıyor, biz buna izin vermeyeceğiz, ad-hoc komiteye üye göndermeyeceğimiz gibi konuyu diğer muhalefet partileriyle birlikte yargıya taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Sorakın, “Kamuoyunda CTP’nin artık mecliste yer almasının pek de önemi kalmadı şeklinde bir yargı oluştu, bu konuda herhangi bir çalışmanız var mı?” şeklindeki soruya verdiği yanıtta, “CTP bu ülke siyasi yaşamının en eski ve köklü partisidir, bizim Kıbrıs sorunu ve demokrasi kavgasında düşüncemiz ve verdiğimiz mücadele ortadadır, parti yetkili organları öncelikle seçimin 2023’e ötelenmesi konusunda oynanan oyunları yargıya taşıma kararı aldı, Sine-i millete dönme kararı da bir opsiyondur ve bu da organlarımızda tartışılmaktadır. CTP 90’da nasıl ki halkın arasına dönmekten çekinmedi günü geldiğinde bu opsiyonun kullanılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Sorakın, kapılar konusunun siyasete alet edildiğini oysa Güney Kıbrıs’tan ülke ekonomisine ciddi anlamda bir girdinin söz konusu olduğunu ve Güney’deki vakalarda ciddi anlamda düşüş yaşandığı, bu ortamda önlemler çerçevesinde çarşıya bir maddi akış sağlanabileceğini kaydetti.