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CTP Girne Belediye Başkan Adayı Murat Şenkul: Herkesle işbirliğine açığım

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CTP Girne Başkan Adayı Murat Şenkul: Herkesle işbirliğine açığım
CTP Girne Belediye Başkan Adayı Murat Şenkul: Herkesle işbirliğine açığım

Şenkul: Girne Çarşısı’nı canlandıracağız

CTP’nin Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, yeni projeleriyle kent merkezine hayat vereceklerini vurguladı. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, Girne Çarşısı’nı gezdi, esnafın derdini dinledi. Şenkul, Girne’nin ‘turizm kenti’ olarak ifade edildiğini ancak günden güne yaşanmaz bir hal aldığını söyledi. Girne Çarşısı’nın unutulduğunu, esnafın siftah yapmadan kepenk kapattığını ifade eden Şenkul, halkın çarşı merkezine daha sık gitmesini sağlamak için projelerinin hazır olduğunu belirtti. Şenkul, çarşı esnafının taleplerini dinleyerek çarşının yeniden canlandırılması, merkez haline gelmesi için yapılması gereken çok iş olduğunu vurguladı.

 

“HERKESLE İŞBİRLİĞİNE AÇIĞIM”

Şenkul, araç park yeri sorunu nedeniyle çarşıyı gezmek isteyenlerin vazgeçip başka bir yere gittiğini ifade ederek ivedi şekilde bu sorunu çözeceklerini belirtti. Halkın ve esnafın görüşü de alınarak bölgede yayalaştırma projesinin hayata geçirilebileceğini söyleyen Şenkul, bölgedeki alt yapı sorununun çözüleceğini, dinlence ve eğlence yerlerinin artırılacağını, karanlık sokakların aydınlatılacağını vurguladı. Şenkul, kanalizasyon ve trafik sorununu ortadan kaldıracaklarını belirterek kaldırımsız bölgelerin de tespitinin yapıldığını ifade etti. Şenkul, turizm kentinin zifiri karanlık olduğuna dikkat çekerek belediye olarak bu konuda üzerlerine düşeni yapacaklarını, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’yla işbirliğine gideceklerini belirtti. Şenkul, “Herkesle işbirliğine açığım. Ama bu diyalog ve işbirlikleri Girne’nin sorunlarını çözmezse, mücadele edeceğim. Mevcut edilgen yapı rafa kalkacak, mücadeleci başkan modeli gelecek” dedi.

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