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CTP Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, spor kulüplerine alt yapılarını geliştirmeleri

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CTP Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, spor kulüplerine alt yapılarını geliştirmeleri için maddi katkı sağlayacaklarını belirtti
CTP Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, spor kulüplerine alt yapılarını geliştirmeleri

“Spor kulüpleri, bütçe  yaratmak için artık  kapı kapı dolaşmayacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, kentin spor kulüplerinin öne çıkarılacağı bir yapı oluşturmak istediklerini belirterek belediye ile spor kulüpleri arasında işbirliği ile dayanışma sağlayacaklarını söyledi.

Doğan Türk Birliği Spor Kulübü’nü ziyaret eden Şenkul, spor kulüplerinin kaynak bulmak için artık kapı kapı dolaşmak zorunda kalmayacakları bir düzeni yaratmak istediklerini vurguladı.

Şenkul, belediyede ‘spor komitesi’ kuracaklarını ve yaratılacak bütçeyle belirlenen kriterler kapsamında kulüplere altyapılarını geliştirmek için maddi destek sağlayacaklarını belirtti.

Girne kentinin sorunları karşısında pasif, içine kapanık, bahaneler üreten anlayışın değişmesi gerektiğini ifade eden Şenkul, “Bizler mevcut belediye yönetimi gibi sorunlar karşısında topu taca atmayacağız. Sorumluluk alacağız, sorunları çözeceğiz” dedi.

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