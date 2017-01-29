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CTP Girne esnafı ile buluşuyor

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CTP Girne esnafı ile buluşuyor
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yeni politikaları belirleme, sorunları taraflarla ele almak adına esnaflarla buluşacak.

 

 Girne İlçesi’nin organize ettiği, 31 Ocak Salı saat 19.00’da Girne Dome Otel’de gerçekleşecek toplantıda Girne esnafının sorunları ve çözüm önerileri konuşulacak. Tüm bölge esnafının davetli olduğu etkinlik ile ilgili bilgi veren Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, Girne’de esnafın ciddi sorunlar yaşadığını bunların tespitinin önemli olduğunu ve CTP Girne İlçesi olarak toplumun tüm kesimleri ile bir araya gelme adına başlattıkları toplantılara devam edeceklerini belirtti. 

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