CTP Girne İlçesi 33. Olağan Kongresi Yapıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi 33. Olağan Kongresi’nde konuşan Erhürman, “Ülkenin ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olduğu bu dönemde çok daha fazla çalışmak ve halkımızı bu sıkıntılı dönemden en az zararla çıkarmak zorundayız” dedi.

Başbakan, çalışmalarını ilk günkü sorumlulukla sürdürdüklerini kaydederek, “Aynı hizmet inancıyla görevimizin başındayız” şeklinde konuştu.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Cumhuriyetçi Türk Partisi ilçe kongreleri önceki akşam yapılan Girne İlçesi 33. Olağan Kongresi’nin ardından tamamlandı

Girne İlçesi’nde başkanlığa yeniden Mehmet Kale Kişi getirildi. Yönetim ve Disiplin Kurullarının da belirlendiği kongreye Erhürman’ın yanı sıra, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve ilçelerin yöneticileri ve partililer katıldı.

ERHÜRMAN: “KENETLENMEK ZORUNDA OLDUĞUMUZ BİR DÖNEMDEYİZ”

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, çözüm sağlanana kadar Kıbrıs Türk toplumu olarak önlerinde yapmaları gereken çok iş olduğunu söyledi.

Dedikodulara kulak asmadan yoluna devam eden CTP’nin yönetme sorumluluğu üstlenmiş bir parti olduğunu kaydeden Erhürman, bu saatten sonra sorumluluğu asla üstlerinden atamayacaklarını, buna göre davranmak zorunda olduklarını ifade etti.

Başbakan Erhürman şunları da ekledi:

“Halkımız CTP’ye defalarca yönetme sorumluluğu yüklemiştir. Bugün içinde bulunduğumuz dönem kenetlenmek zorunda olduğumuz bir dönemdir. Ülkenin ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olduğu bu dönemde çok daha fazla çalışmak ve halkımızı bu sıkıntılı dönemden en az zararla çıkarmak zorundayız. Çalışmalarımızı ilk günkü sorumlulukla sürdürüyoruz. Aynı hizmet inancıyla görevimizin başındayız.”

“ADALET TÜM İSTİHDAMLARDA UYGULANDI”

Erhürman, türlü senaryoların dillendirildiği bu günlerde CTP’lilerin uyanık olmak zorunda olduğunu da söyledi.

Başbakan, CTP’nin Başbakanlık koltuğunda kurulmadığını, hükümette olsun, orada kalsın diye ilkelerinden ödün vermediğini ama CTP iktidar olmadığında da memleketin başına neler geldiğini gördüklerini belirtti.

Erhürman şöyle konuştu:

“CTP kurulduğu günden beri derdi koltuk değil hizmet olanların partisidir. Bu yüzden ‘birbirimizi sokakta bulmadık’ diyoruz. Omuz omuza yürüyoruz. Çizilen yolumuzu el ele yürüyoruz. Kongreler tamamlandı ve yarından itibaren sokakta olmak zorundayız. Bu dönemde yıllarca yapılamayan işlerin yapıldığını, geçirilmeyen yasaların geçirildiğini halkımıza gidip anlatmak zorundayız. Bu hükümet dönemindedir ki adalet tüm istihdamlarda uygulanmıştır. Ve daha yapılan onca şey... Bizler görevde olduğumuz müddetçe gecemizi gündüzümüze katarak halkımıza hizmet götürmeye devam edeceğiz. CTP halkımızı daha ileriye taşımak için bir olanaktır ve bizim geçmişimize ve halkımıza karşı büyük bir sorumluluğumuz vardır. Yorgun, yılgın, bıkkın değiliz, kararlıyız ve yürüyeceğiz.”

İZBUL: “KENETLENMEK ZORUNDAYIZ”

Divan Başkanı Salih İzbul, kongrede bir konuşma yaptı. İzbul, CTP kadrolarını yenileyerek, köklerinden aldıkları güçle ileriye baktıklarını söyledi. İzbul, kendi kendini yöneten bir düzen yaratmak için Kıbrıs Türk halkının CTP’ye ihtiyacı olduğunu, bu yüzden kenetlenmek zorunda olduklarını kaydetti.

İzbul, Kıbrıs’ta federal çözüm gerçekleşene kadar aynı barış duygularıyla mücadelelerini sürdüreceklerini de vurguladı.

KİŞİ: “YENİ DÖNEMDE GÜÇLENEREK YÜRÜYECEĞİZ”

İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, yeni dönemde örgütlenme yöntemleri konusunda daha güçlü adımlar atacaklarını söyledi.

Sivil toplum örgütleriyle iş birliğini önemsediklerini vurgulayan Kişi, esnaf, iş insanları, özel ve kamu çalışanlarıyla toplantılar düzenlendiğini aktardı.

İnanan CTP’lilerin tüm olumsuzluklara karşı neler başarabileceğinin bilindiğini ifade eden Kişi, yeni bir döneme başladıklarını, önlerindeki dönemde daha da güçlenerek yollarına devam edeceklerini belirtti.

İLÇE YÖNETİM VE DİSİPLİN KURULLARI BELİRLENDİ

Girne İlçesi 33. Olağan Kongresi’nin sonucunda yönetim ve disiplin kurulları da belirlendi. Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

“Huri Akansoy, Ongun Talat, Birol Karaman, Ümit Aktül, Veli Ardıç, Fatma Şençağ, Hatice Aydın, Çiçek Göçkün Bayramoğlu.”

Disiplin Kurulu ise şu isimlerden oluştu: “Cevat Adakul, Emre Efendi ve Gönül Candanal.”