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CTP Girne’de birliktelik mesajı: Biz varız, kentimize sahip çıkacağız!

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CTP Girne’de birliktelik mesajı: Biz varız, kentimize sahip çıkacağız!
CTP Girne’de birliktelik mesajı: Biz varız, kentimize sahip çıkacağız!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediye Başkan adayı Murat Şenkul, Girne’ye sahip çıkacaklarını ve değişimin artık Girne için yaşamsal bir zorunluluk olduğuna dikkat çekti. CTP'nin Girne'deki eski başkanları ve yöneticileriyle bir araya gelen Murat Şenkul, “Girne kaybedilmiş bir savaş değildir. Biz varız, sahip çıkacağız!” ifadelerini kullandı. Girne’de Belediye Başkan adayı Murat Şenkul’un etrafında kenetlenen CTP’liler, birliktelik mesajı da verdi.

girne_12.jpgSöz konusu görüşmeye CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, İkinci Cumhurbaşkanı ve CTP eski Genel Başkanı Mehmet Ali Talat, eski başbakan Ömer Kalyoncu, eski milletvekili ve ilçe başkanı Salih İzbul, eski ilçe başkanları Erkan Eminağa ve Mehmet Kale Kişi, ayrıca Birol Karaman'ın yanı sıra, bölge milletvekilleri ve Girne İlçe yöneticileri de katıldı.

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