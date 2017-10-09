CTP Girne’de buluştu: Bu yozlaşmış sistemi biz değiştireceğiz!

Hiçbir CTP’linin umutsuzluğa kapılma gibi bir lüksü olmadığını dile getiren Tufan Erhürman, “Eğer bu yozlaşmış düzen, bu fasaryalar, bu yüzlerinde beş kat muşamba olanlar hepsi birden ortadan kalkacaksa, bunu bu ülkede tek bir parti yapabilir, o da CTP’di

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne İlçesi, geçtiğimiz akşam Dome Otel’de dayanışma yemeği düzenledi. Yemeğe Genel Başkan Tufan Erhürman, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri, tüm ilçelerin başkanları ve yöneticileri, MYK ve PM üyelerinin yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Etkinlikte Genel Başkan Tufan Erhürman ve Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi konuşma yaptı. Konuşmaların ardından CTP’nin ilk üyeleri arasında yer alan Erbay Özdenefe, Ali Şemi ve Mehmet Kim’e plaket verildi. Limasol’dan başlayarak CTP’nin yürüttüğü mücadeleye büyük katkılar yapan Avukat Erbay Özdenefe’ye plaketini Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, Girne bölgesinde CTP’nin ilk kez birinci geldiği yer olan Hisarköy’de muhtarlık görevi yapmış Ali Şemi’ye plaketini Genel Başkan Tufan Erhürman ve parti tarihinin ilk belediye başkanları arasında yer alan Esentepe eski Belediye Başkanı Mehmet Kim’e de plaketini 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat verdi. Plaket takdimlerinin ardından Girne İlçesi’nin hazırladığı ve CTP’nin mücadele tarihini anlatan bir sinevizyon gösterisi yapıldı.

ERHÜRMAN: CTP GÜNDEN GÜNE BÜYÜYOR

Genel Başkan Tufan Erhürman, UBP-DP Azınlık Hükümetinin ortalığı hukuksuzluğa, yolsuzluğa ve savaş çığırtkanlığına boğduğu bu günlerde dayanışmaya daha çok ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Hükümetin sığındığı tek bir liman olduğuna değinen Erhürman, bunun da Kıbrıs Türk halkının öz güvenini zedelemek olduğunu dile getirdi. Sürekli “Bizden bir şey olmaz, bu memlekette hiçbir şeyi değiştiremeyiz, böyle gelmiş böyle gider” algısının yaratılmaya çalışıldığını kaydeden Erhürman, “öz güvenimizi asla kaybetmeyeceğiz. Kıbrıs Türk halkı bundan çok daha zor koşullarda mücadele etti ve değiştirmeyi başardı. Çalışırız, yaparız” dedi. Erhürman, “bu algı operasyonuna CTP’lilerin vereceği en güzel yanıt, her yerde kol kola girerek, halkla kol kola girerek yürümek ve biz varız, buradayız, değiştireceğiz ve yapabiliriz demeye devam etmektir” diye konuştu. CTP’nin günden güne büyüdüğüne dikkat çeken Erhürman, Partiye sürekli olarak yeni üyelik başvurularının olduğunu, gençlerin CTP’de mücadele etmeyi seçtiğini söyledi ve son olarak Dipkarpaz’da 18 gencin partiye üye olduğunu anımsattı.

“UMUTSUZLUĞA KAPILMA HAKKIMIZ YOK”

Hiçbir CTP’linin umutsuzluğa kapılma gibi bir lüksü olmadığını dile getiren Tufan Erhürman, “Eğer bu yozlaşmış düzen, bu fasaryalar, bu yüzlerinde beş kat muşamba olanlar hepsi birden ortadan kalkacaksa, bunu bu ülkede tek bir parti yapabilir, o da CTP’dir, CTP’lilerdir. O yüzden umutsuzluğa kapılma, öz güvenimizi yitirme, birbirimizle dayanışma içinde olmama gibi bir hakkımız, bir lüksümüz yok” dedi. Önlerinde iki seçim bulunduğunu kaydeden Erhürman, bu yozlaşmış sistemi yerle bir edeceklerini, bunu CTP’nin yapacağını ve tüm halkın kazanacağını vurguladı.

KİŞİ: ÇÖZÜM HEDEFİNDE MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Erhürman’ın ardından söz alan Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi de, CTP’nin kurulduğu günden bu yana Kıbrıs’ı federal bir anlayışla birleştirmek için mücadele verdikleri sorunun halen çözümsüzlüğünü koruduğuna dikkat çekti. Kişi, bu konuda CTP’nin kuruluş ilkeleri doğrultusunda mücadele etmeye devam edeceğini belirtti. UBP-DP Azınlık Hükümetini, ‘Garabet hükümeti’ olarak niteleyen Kişi, çağdışı yönetim sergileyen bazı yöneticileri def etmek için iki seçime girileceğini kaydetti. Bu süreçte ihtiyaçları olan şeyin yan yana, birlikte, dayanışma içerisinde mücadele etmek olduğunun altını çizen Kişi, “CTP Girne İlçesi olarak seçimlere en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Girne Yönetim Kurulu olarak siyaseti kirletenlere inat adalet, haysiyet ve doğruluk olgularından hiçbir zaman ödün vermeyecek ve siyasetimizi her zaman olduğu gibi bu temelde belirleyeceğiz. Bu yolu birlikte yürümeye olan inancımız tamdır” şeklinde konuştu.